Após forte chuva, corpo é encontrado em ecobarreira do igarapé do Mindu em Manaus

Manaus (AM) – Após Fortes chuvas que atingiram Manaus neste domingo (23), e uma vistoria de rotina realizada por um agente da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), um dos servidores identificou um corpo preso na ecobarreira do igarapé do Mindu, localizada na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, entre as zonas Leste e Norte da capital.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana intensifica as inspeções após chuvas volumosas.

Durante a ação, o agente acionou a Guarda Civil Metropolitana e comunicou a ocorrência às autoridades competentes.

O Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo do local, enquanto a Polícia Civil, começou as investigações para esclarecer o caso.

As autoridades não divulgaram informações sobre a identidade ou as características da vítima.

A Prefeitura de Manaus reforça seu compromisso com a segurança da população e a preservação dos espaços ambientais.

