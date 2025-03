Homem é preso por estuprar e engravidar criança de 10 anos em Manaus

Um homem de 28 anos foi preso por estupro de vulnerável, que resultou na gravidez de uma criança de 10 anos. O suspeito, marido da irmã da vítima, cometeu o crime em Manaus.

Após descobrir que estava sendo investigado, ele fugiu para Tabatinga, mas foi capturado por policiais civis do município na sexta-feira (21).

A Polícia Civil fornecerá mais detalhes sobre o caso durante a coletiva marcada para esta segunda-feira (24).

Essa matéria será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.

Outro caso de criança grávida após estupro

Um outro caso semelhante aconteceu no município de Coari, interior do Amazonas. Um homem de 38 anos foi preso na sexta-feira (14) suspeito de cometer abusos contra a própria filha, de 12 anos. Segundo a polícia, as violências começaram quando a menina tinha apenas 5 anos e aconteciam na ausência da mãe.

Além disso, a vítima era mantida em cárcere privado, afastada da escola há três anos e sofria ameaças para não denunciar a situação.

Os abusos ocorriam com frequência, e o suspeito usava chantagens, como promessas de passeios e lanches, para manipular a criança.

Após sua prisão, exames médicos confirmaram que a vítima estava grávida, e, devido aos riscos à sua saúde, será necessário interromper a gestação. A menina segue internada, recebendo acompanhamento médico.

