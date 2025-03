Clima, ambiente e os destinos do desamparo será tema do 3º Congresso Amazônico de Psicanálise

Manaus (AM) –O Brasil e o mundo enfrentam uma crise climática sem precedentes, e seus reflexos no desamparo humano tornam-se cada vez mais urgentes nas discussões científicas e sociais. Para aprofundar essa temática, o grupo de formação Percurso Psicanálise, de Manaus, organiza o 3º Congresso Amazônico de Psicanálise, com o tema “Clima, ambiente e os destinos do desamparo”.

O evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2025, no Centro de Convenções do Hotel Comfort Inn, Distrito Industrial, Manaus.

O congresso reunirá profissionais renomados para explorar como os impactos climáticos influenciam a saúde mental e a subjetividade humana, enfatizando a relação entre o meio ambiente e o desamparo. A programação será rica e diversificada, incluindo um minicurso, mesas temáticas, conferências e atrações culturais.

Andreia Batista Lima, fundadora e diretora da Percurso Psicanálise, explica a relevância do tema:

“Os abalos sofridos pelos efeitos do clima tornaram-se constantes em nossas escutas. Assim, tornou-se imperativa a discussão sobre como o ambiente impacta nossa prática clínica e o desamparo humano.”

Programação Completa

10 de abril: Minicurso: “Os Caminhos do Desamparo”, ministrado por Maria Foster. Mesas: O lugar do desamparo: do intrapsíquico ao intersubjetivo. Impactos psíquicos x impactos ambientais: do desamparo ao desespero. Conferências de abertura: Adriana Mendonça aborda “O destino do desamparo: reflexos no humano, no ambiente e no clima”. Maria de Fátima apresenta “Cuidados humanos e responsabilidade pelo mundo”.

11 de abril: Mesas temáticas: Catástrofe da natureza, catástrofe humana: implicações na subjetividade. Princípio do prazer: da autoconservação à preservação da espécie. Natureza humana: insustentabilidade e a banalização do mal. Conferência: Clima, ambiente e os destinos do desamparo (Paulo Roberto Ceccarelli e Cristiane Berto Felipe).

12 de abril: Mesas: Natureza: da potencialidade criadora à potencialidade destrutiva. Quando o ambiente deixa de ser seguro? Feminino e masculino: da ética do amor à ética do poder. Conferência de encerramento: Tema: “Transitoriedade, transicionalidade e potencial criativo: natureza da vida e a esperança”, com Denise Souza e Luiza Moura.



Ingressos e Certificados

Valores: Estudantes: R$ 265,00. Profissionais: R$ 325,00. Parcelamento em até 2x no cartão ou Pix.

Certificação: Minicurso: 5h complementares. Congresso: 30h complementares.



Informações de contato: (92) 98285-6588 / (92) 3584-6849.

