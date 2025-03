Mais de 18 mil filhotes de quelônios são soltos na RDS do Uatumã

A Comunidade Enseada, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, fez mais uma soltura de quelônios, devolvendo 18.079 filhotes de quelônios à natureza, no domingo (23). A soltura ocorre há 23 anos na Unidade de Conservação localizada entre São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, e é fruto de um trabalho comunitário apoiado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A soltura é a parte final de um projeto de conservação das espécies, que monitora desde a desova das fêmeas à eclosão dos ovos de tracajás (Podocnemis unifilis), irapucas (Podocnemis erythrocephala), iaçás (Podocnemis sextuberculata) e tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa).

“Lembrando que sem a parceria dos comunitários, esse trabalho seria impossível, porque é preciso todo esse trabalho de educação ambiental e conscientização dos comunitários aqui na ponta para que dê certo. Então hoje a gente está muito satisfeito que um trabalho que iniciou lá atrás, onde apenas duas tartarugas vinham para a praia desovar, e hoje atualmente mais de 200 vêm, a gente vê o quanto tem dado certo”, disse a gestora do Departamento de Unidades de Conservação e Mudanças Climáticas (Demuc), Alex-sandra Farias.

O monitoramento na RDS Uatumã segue a metodologia desenvolvida pelo Projeto Pé-de-Pincha, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Segundo a técnica ambiental e ponto focal do monitoramento de quelônios da Sema, Géssica Nascimento, cerca de 15 Unidades de Conservação Estaduais fazem o monitoramento, que inicia entre os meses de julho e outubro, época de coleta dos ovos.

“São coletados os ovos, levados para a chocadeira artificial, a qual os comunitários tomam conta. E a partir de 60 a 70, dias começam a eclosão desses ovos e os bebês são transportados para um berçário improvisado também com caixa d’água, ou um recipiente maior, em que eles ficam num período de dois a três meses até a soltura”, explicou.

Para a bióloga, o apoio de parceiros para a atividade é essencial. Mas os comunitários são a peça mais importante para que o trabalho aconteça. “A equipe técnica da Sema participa, faz visitas para estar orientando, dando suporte, mas a força maior mesmo, o verdadeiro protagonista é o comunitário”, afirmou.

Dedicação comunitária

A estiagem de 2024 trouxe grandes dificuldades para o monitoramento de quelônios em todo o Amazonas. Com o aumento da seca, as praias de desova do lago Jarauacá ficaram enlameadas e comprometidas, ocasionando redução na coleta. Mas a dificuldade não reduziu o ânimo dos comunitários em conservar a natureza e seguir o monitoramento. É o que conta Iracy Cleide, empreendedora e monitora de quelônios.

“Foi muito grande a seca. Secou os lagos aqui dentro, então ficamos com um pequeno espaço. O nosso sonho era ter soltado mais de 30 mil hoje, mas como a seca foi muito grande, não deu para a gente entregar para a natureza. Mas 18.079 filhotes nós entregamos”, declarou.

Mesmo com a redução, a monitora mantém o otimismo, força e esperança para continuar o trabalho. O amor ao monitoramento e à conservação da biodiversidade, para Iracy, supera todas as adversidades.

“Todos que estão aqui também estão muito felizes e eu só tenho a agradecer a todos que vieram nessa soltura. Você não sabe quanto eu amo esses filhos. Eu amo de coração, e enquanto eu tiver força, eu vou continuar esse trabalho com todos os meus parceiros”, completou.

(*) Com informações da assessoria

