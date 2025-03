Amazonas avança no combate ao crime organizado com Bases Arpão

Durante a gestão do governador Wilson Lima, o Amazonas avançou no combate ao crime organizado por meio das bases fluviais, intensificando as ações nos rios do estado. Entre 2020 e 2025, foram apreendidas armas de fogo, munições e entorpecentes, resultando na prisão de 300 criminosos e fortalecendo a segurança na fronteira contra o narcotráfico, crimes ambientais e homicídios.

De acordo com o governador, o trabalho tem sido eficaz, protegendo tanto o território quanto a população ribeirinha. “Hoje, com as estruturas que nós montamos, não há embarque que não seja abordado pelos nossos policiais. Isso porque a nossa Base Arpão está com policiais militares, civis, federais, homens das Forças Armadas utilizando o Negev e com lanchas cegadas. Isso é resultado do compromisso que temos com a segurança pública e dos investimentos efetivos que estamos fazendo”, afirmou Wilson Lima.

Bases fluviais reforçam segurança

A atuação das Bases Arpão I e II, Tiradentes e Paulo Pinto Nery tem garantido maior controle e segurança nas calhas dos principais rios, dificultando o tráfico de drogas, a biopirataria e a extração ilegal de recursos naturais. A mais recente entrega da Base Fluvial Arpão III, com investimentos de R$ 10,5 milhões, reforçará ainda mais essa estrutura de segurança pública.

Em 2020, a Base Arpão I iniciou sua atuação em Coari, Tefé e municípios adjacentes, tornando-se referência para operações integradas. Já a Base Arpão II, instalada na confluência do rio Negro com o rio Branco, atende Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro. A Base Tiradentes reforça a fiscalização no Alto Solimões, abrangendo Tefé, Santo Antônio do Içá e Japurá. A Base Paulo Pinto Nery, localizada em Itacoatiara, cobre cidades estratégicas como Maués, Borba, Parintins e municípios do rio Madeira.

Resultados expressivos contra o crime

Em 2024, o trabalho integrado das forças de segurança, com apoio das bases fluviais, resultou na interceptação de 43 toneladas de drogas, sendo a maior parte maconha e cocaína. Esse volume representa cerca de 70% de toda a droga apreendida na Região Norte.

Além das drogas, as bases fluviais atuam na retirada de armamentos das mãos de criminosos. Entre 2020 e 2025, foram confiscadas 122 armas de fogo e 3.144 munições.

Trabalho integrado das forças de segurança

O trabalho integrado nas Bases Arpão é fundamental para combater o crime nas calhas dos rios. A articulação entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) garante uma atuação coordenada contra o narcotráfico, crimes ambientais, homicídios e organizações criminosas que utilizam os rios como rotas de fuga e escoamento.

A PMAM tem papel central na repressão direta aos crimes. De acordo com o comandante Coronel Klinger Paiva, o policiamento ostensivo, especialmente com o uso de cães farejadores, é uma das estratégias da operação. “A Polícia Militar compõe todas as bases do Arpão. O policiamento com cães é uma das nossas estratégias mais eficazes para combater o tráfico de drogas”, ressaltou o comandante.

A Polícia Civil complementa esse trabalho com inteligência investigativa, coleta de informações e desarticulação de redes criminosas. O delegado-geral Bruno Fraga destacou a importância dessa integração: “Trabalhamos integrados com as demais forças de segurança na base Arpão. Com esses investimentos, vamos reduzir significativamente o tráfico de drogas pelos rios”.

Já o CBMAM oferece suporte especializado com mergulhadores treinados para varreduras subaquáticas. Esses profissionais são acionados sempre que há suspeita de transporte submerso de drogas, armamentos ou outros produtos ilícitos. O comandante do CBMAM, Coronel Orleiso Muniz, explicou: “Identificamos embarcações suspeitas e realizamos abordagens com apoio do Corpo de Bombeiros, o que causa grande prejuízo ao crime organizado”.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱