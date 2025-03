Um terço das mulheres acumularam dívidas por conta de um relacionamento, revela pesquisa

Enquanto alguns relacionamentos te impulsionam para o sucesso, outros podem te arrastar para o fundo do poço. Uma pesquisa do Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revelou que mais de 32% das mulheres brasileiras já se endividaram por causa de seus parceiros. O levantamento também mostrou que 7% das entrevistadas já tatuaram o nome da pessoa amada em algum lugar do corpo.

“É por esses motivos que temos visto com frequência muitas delas priorizarem conexões com homens bem-sucedidos e experientes, que estão dispostos a oferecer o melhor da vida. Essas mulheres estão cansadas de ter que dividir a conta, se privar do básico para si mesmas e lidar com parceiros imaturos que não as valorizam”, comentou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos .

O custo emocional e financeiro de um relacionamento disfuncional

A pesquisa encomendada à Opinion Box, empresa especializada em pesquisa de mercado, revela que:

25% das mulheres precisaram recorrer à empréstimos por causa de seus parceiros.

20% tentaram conquistar alguém dando presentes que estavam fora do orçamento.

15% compraram agrados pro parceiro, mas seus relacionamentos terminaram antes da entrega dos respectivos presentes.

Para chegar a essas conclusões, o instituto ouviu 1.732 mulheres, coletando dados que mostram as dificuldades e escolhas dentro dos relacionamentos no contexto atual.

O que leva as mulheres a se endividarem por causa de um parceiro?

Segundo a psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada, em geral, há mulheres com algum tipo de dependência emocional dessa relação e desse homem, o que está relacionado à baixa autoestima.

“São mulheres que acabam se mantendo em um relacionamento, muitas vezes abusivo, sem perceber. Muitas não sabem, mas essa situação pode ser caracterizada como abuso patrimonial. Elas se endividam, não conseguem pagar, e acabam ficando com o ônus e o nome sujo. Quando finalmente quitam a dívida, continuam no mesmo padrão, pois não conseguem mudar”, explica Andreia.

Para a profissional, tudo depende de como esse tipo de relação se desenvolve.

“É uma relação de dependência e codependência, uma maneira de tentar mantê-la. É algo disfuncional e abusivo, sim. Esse tipo de relacionamento geralmente acontece por causa da falta de uma base familiar ou de um suporte familiar. Não importa se a mulher tem dinheiro ou não. Se ela tem uma estrutura emocional forte e boa autoestima, isso não vai acontecer”, concluiu. Leia mais: Quando a idade chega ( * ) Em Tempo com informações da assessoria/GC

