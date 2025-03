Universidade oferece suporte e orientação a pais e cuidadores de crianças com TEA

No próximo dia 29 de março, das 9h às 11h, a Uninorte Djalma Batista, realiza um evento transformador. O ‘Dia Ser: Cuidando dos Cuidadores”, promovido pelo Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (NATEA), tem como objetivo acolher e oferecer suporte para mães, pais e cuidadores de crianças autistas, proporcionando uma manhã de cuidados, orientação e acesso a serviços gratuitos e especializados.

O evento, totalmente gratuito e aberto ao público, pretende não apenas dar visibilidade a questões que envolvem o Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas também fornecer apoio direto a quem dedica seu tempo e esforço para cuidar desses pequenos. Durante o Dia Ser, diversos serviços são oferecidos, incluindo atendimentos psicoterapêuticos, orientação jurídica e apoio especializado nas Clínicas-Escola da Instituição de Ensino Superior.

O que é o NATEA?

O NATEA, que integra o projeto da Cultura Ubíqua, é um núcleo focado no acolhimento e suporte de pessoas com TEA e seus familiares. Inserido em um hub colaborativo, promove ações multidisciplinares, contando com a colaboração de profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, terapeutas e advogados, para gerar conteúdos educativos, apoio emocional e serviços de alta qualidade. Sua missão é contribuir para o bem-estar de pessoas com autismo, proporcionando o atendimento especializado e necessário para melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos.

O Dia Ser tem como principal objetivo promover o bem-estar das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares, proporcionando um espaço de orientação e acolhimento. O evento é uma oportunidade para pais e cuidadores receberem informações importantes sobre o TEA, além de terem acesso a cuidados e serviços que podem fazer toda a diferença em seu dia a dia. A proposta é também aliviar as demandas emocionais e psicológicas dos cuidadores, proporcionando momentos de acolhimento e suporte, muitas vezes essenciais para quem lida com os desafios cotidianos dessa jornada.

Os participantes têm acesso a uma série de serviços gratuitos, incluindo:

Acolhimento psicológico: atendimento especializado para apoiar o emocional dos pais e cuidadores;

atendimento especializado para apoiar o emocional dos pais e cuidadores; Orientação jurídica: informações importantes sobre os direitos e benefícios das pessoas com TEA e seus familiares;

informações importantes sobre os direitos e benefícios das pessoas com TEA e seus familiares; Avaliação psicotécnica: exames e avaliações que visam entender melhor as necessidades de cada pessoa com autismo;

exames e avaliações que visam entender melhor as necessidades de cada pessoa com autismo; Atendimento psicoterapêutico: sessões de terapia voltadas para ajudar na gestão emocional de quem cuida de crianças com TEA.

O evento, além de proporcionar uma manhã de cuidados, reforça a importância de um acolhimento mais humanizado. “Convidamos não apenas famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista, mas também toda a comunidade a participar. Este dia tem como premissa criar uma rede de apoio, compartilhando informações, experiências e, principalmente, promovendo a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com autismo”, afirma a coordenadora do curso de Psicologia da UNINORTE, Edvania Oliveira.

“No Dia Ser: Cuidando dos Cuidadores, todos são bem-vindos a participar dessa importante jornada de acolhimento e fortalecimento de laços. Isso é fundamental para um mundo mais empático e compreensivo para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, conclui a coordenadora.

*Com informações da assessoria

