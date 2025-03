A agricultura familiar faz parte da rotina dos alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que preza por uma merenda escolar de qualidade, nutritiva e com variedade que o setor primário oferece.

Atualmente, os gêneros alimentícios da agricultura familiar representam 30% do cardápio servido aos estudantes do município. Nos meses de fevereiro e março, as escolas da rede municipal de ensino já receberam 234.394 quilos de produtos da agricultura familiar. Esses alimentos chegaram a 466 escolas do município, beneficiando mais de 242 mil estudantes da rede municipal de ensino.

O subsecretário de Infraestrutura e Logística da Semed, Radyr Júnior, destacou que a legislação brasileira vigente prevê que, ao menos, 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) devem ser destinados à compra de produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e promovendo a segurança alimentar. Ele ressaltou, ainda, a agricultura familiar como um fator fundamental para a qualidade da merenda escolar da rede municipal de ensino de Manaus.

“A agricultura familiar garante que produtos frescos e saudáveis cheguem à mesa das nossas crianças da rede municipal de educação, por meio do Pnae. Só no mês de março já foram entregues aproximadamente 130 toneladas de produtos vindos da agricultura familiar, beneficiando mais de 240 mil alunos da nossa rede. Isso prova o compromisso do prefeito David Almeida em oferecer uma alimentação saudável aos nossos alunos”, explicou o subsecretário.

Cardápio

A nutricionista da alimentação escolar da Semed, Joseline de Almeida, responsável pela organização do cardápio de produtos da agricultura, ressaltou que os gêneros alimentícios possibilitam uma alimentação variada e nutritiva para os estudantes.

“A inclusão de alimentos da agricultura familiar fortalece essa proposta, garantindo o acesso a vitaminas e minerais essenciais, a partir de frutas, verduras e folhosos, o que contribui para o desenvolvimento integral e a aprendizagem dos estudantes. Temos, por exemplo, a pitaya, que é uma fruta com baixo teor calórico e rica em fibras e nutrientes, como vitamina C, cálcio, ferro e magnésio. Ela também é rica em betalaína, que é um potente antioxidante”, enfatizou Joseane.

A manipuladora de alimentos da escola municipal Hiran Caminha, Eunice Costa, conta que os alimentos chegam no tempo certo para a escola e são suficientes para cumprir o cardápio elaborado pela Semed. Isso é importante, de acordo com ela, porque os estudantes precisam dessa refeição.

“Os alimentos são saudáveis. Aqui, muitas crianças não conseguem uma alimentação nutritiva em casa, então a escola se responsabiliza por isso”, finalizou Eunice.

Vale ressaltar que a agricultura familiar beneficia tanto os agricultores de municípios próximos de Manaus, que encontram um mercado estável para sua produção, quanto os alunos, que recebem alimentos mais nutritivos e variados. Além disso, o incentivo à agricultura familiar contribui para o desenvolvimento sustentável, preservação das tradições alimentares regionais e geração de renda no campo.

