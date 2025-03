A Justiça do Amazonas condenou Taynara Lopes Barros a 21 anos de prisão, na última segunda-feira (24), pelo homicídio qualificado (praticado por motivo fútil) contra Kamila Karol Anjos Fernandes, crime ocorrido em 2 de fevereiro de 2018, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme a denúncia formulada pelo Ministério Público, Taynara matou Kamila com dois tiros na cabeça, disparados à queima-roupa (à curta distância), por desconfiar que a vítima estava mantendo um relacionamento amoroso com seu namorado.

De acordo com testemunhas, no momento em que levou os tiros, Kamila segurava o filho no colo e chegou a implorar para não ser morta. Ainda conforme os relatos, a vítima negou estar se relacionando com o namorado da acusada e chegou a mostrar a ela mensagens de celular, afirmando que o homem é quem a perseguia.

Julgamento

Na votação, os jurados condenaram a ré nos termos da acusação feita pelo Ministério Público. O magistrado-presidente da sessão de julgamento fixou, então, a pena de 21 anos de prisão a ser cumprida em regime fechado.

Na sentença – da qual cabe apelação -, o juiz decretou a prisão da acusada para o cumprimento imediato da pena.

A partir da publicação do Mandado de Prisão n.º 0605313-72.2018.8.04.0001.01.0004-10, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), Taynara passou a ser considerada foragida da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

