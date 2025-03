Justiça condena homem que tentou matar a esposa em festa de aniversário

A Justiça do Amazonas condenou Christian Reny Silva Assunção, a 10 anos e cinco meses de prisão pela tentativa de feminicídio qualificado contra a esposa, crime ocorrido em agosto de 2020. A sessão de julgamento popular, realizada pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, foi iniciada na segunda-feira (17) e concluída na noite de terça-feira (18).

Durante os dois dias de julgamento, foram ouvidas 12 testemunhas indicadas pelo Ministério Público e a defesa do réu, inclusive com o depoimento da vítima, que descreveu os fatos ocorridos no dia da tentativa de feminicídio. Em seguida, o réu foi interrogado em plenário e confessou o crime.

Com a condenação do réu pelos jurados, o magistrado aplicou uma pena de 10 anos e cinco meses para ser cumprida em regime fechado. Christian respondia ao processo em liberdade e seguindo o entendimento estabelecido no Tema 1.068, o juiz determinou a execução provisória da pena com a imediata expedição do mandado de prisão em desfavor do condenado, que poderá apelar da sentença.

O crime

De acordo com o Inquérito Policial que originou a denúncia formulada pelo Ministério Público, a tentativa de feminicídio ocorreu no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 23h, numa residência localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante uma festa de aniversário da qual a vítima participava acompanhada de vários familiares, inclusive de filhos do casal, que estava em processo de separação.

Ainda conforme a denúncia, o acusado chegou ao local armado e, mesmo alguns familiares tendo tentado impedi-lo, foi a um cômodo da casa onde a vítima se encontrava, trancou a porta e iniciou uma série de agressões contra ela. Com a vítima contida, o acusado desferiu uma forte coronhada na cabeça dela, derrubando-a no chão, e passou a chutá-la. Nesse momento, alguns familiares da mulher conseguiram entrar no cômodo, inclusive a filha do casal, que se deitou sobre a mãe para defendê-la, impedindo que Christian atirasse na vítima.

Conforme o relato das testemunhas, Christian gritava que ia matar a vítima, apontando a arma na direção dela, e que também mataria quem se metesse no meio. Logo em seguida, um policial que também participava do aniversário conseguiu retirar Christian do local. A vítima foi socorrida e encaminhada a atendimento médico, ficando diversos dias internada na UTI.

