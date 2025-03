Homem que perseguia e ameaçava primas é preso em Manaus

Um homem, de 35 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (26), por descumprimento de medidas protetivas impostas em favor de suas próprias primas, de 17 e 38 anos, em Manaus.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DECCM Norte/Leste, as vítimas já possuíam medidas protetivas contra o suspeito desde 2024. No entanto, ele continuava a desrespeitar a ordem judicial, perseguindo e ameaçando as duas mulheres.

“Em 2022, quando a adolescente tinha apenas 14 anos, ela denunciou o tio do autor pelo crime de estupro de vulnerável. Esse caso foi investigado, à época, pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, após a denúncia, o autor intensificou as ameaças e perseguições contra as vítimas, chegando, inclusive, a esperar a adolescente na porta da escola.

Diante dessa situação, as vítimas solicitaram medidas protetivas, mas, como o suspeito continuava a ignorar a decisão judicial, foi solicitada e decretada a prisão preventiva.

Procedimentos

O suspeito responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

