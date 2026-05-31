A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu em flagrante, no sábado (31), um homem de 22 anos pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. A prisão aconteceu no bairro Centro, em Alvarães, município localizado a 531 quilômetros de Manaus.
A ação foi realizada por equipes da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) após o recebimento de uma denúncia anônima.
Denúncia informou agressão dentro de residência
Segundo o delegado Marcelo Lopes, a polícia recebeu informações de que uma mulher estava sendo agredida pelo companheiro dentro da casa onde o casal residia.
“Assim que recebemos a informação, a equipe se deslocou imediatamente ao endereço indicado. No local, constatamos a veracidade dos fatos e realizamos a prisão em flagrante do autor, garantindo a segurança da vítima e a adoção das medidas legais”, relatou.
Policiais confirmaram situação de violência doméstica
Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o casal e verificaram a ocorrência de violência doméstica. Diante das evidências e da situação de flagrante, os policiais efetuaram a prisão do suspeito.
“Diante da materialidade dos fatos e da condição de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao suspeito, que colaborou com a ação policial e não ofereceu resistência durante a condução à delegacia”, destacou.
Suspeito permanece à disposição da Justiça
Após a prisão, os policiais conduziram o homem à sede da 57ª DIP, onde realizaram os procedimentos legais.
Ele responderá pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.
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