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Prisão ocorreu após denúncia anônima; vítima relatou agressões, ameaças e ofensas dentro da residência do casal

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu em flagrante, no sábado (31), um homem de 22 anos pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. A prisão aconteceu no bairro Centro, em Alvarães, município localizado a 531 quilômetros de Manaus.

A ação foi realizada por equipes da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) após o recebimento de uma denúncia anônima.

Denúncia informou agressão dentro de residência

Segundo o delegado Marcelo Lopes, a polícia recebeu informações de que uma mulher estava sendo agredida pelo companheiro dentro da casa onde o casal residia.

“Assim que recebemos a informação, a equipe se deslocou imediatamente ao endereço indicado. No local, constatamos a veracidade dos fatos e realizamos a prisão em flagrante do autor, garantindo a segurança da vítima e a adoção das medidas legais”, relatou.

Policiais confirmaram situação de violência doméstica

Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o casal e verificaram a ocorrência de violência doméstica. Diante das evidências e da situação de flagrante, os policiais efetuaram a prisão do suspeito.

“Diante da materialidade dos fatos e da condição de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao suspeito, que colaborou com a ação policial e não ofereceu resistência durante a condução à delegacia”, destacou.

Suspeito permanece à disposição da Justiça

Após a prisão, os policiais conduziram o homem à sede da 57ª DIP, onde realizaram os procedimentos legais.

Ele responderá pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.

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