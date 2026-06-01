TRIBUNAL DO JÚRI

Após cinco dias de julgamento, Justiça condenou Gil Romero, apontado como mandante do crime, a 63 anos de prisão. Comparsa recebeu pena de 17 anos e 8 meses.

Após cinco dias de julgamento, a Justiça do Amazonas condenou os dois acusados pela morte de Débora da Silva Alves e do bebê que ela esperava. A sentença saiu na madrugada desta segunda-feira (1º), durante sessão da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus.

As penas ficaram definidas da seguinte forma:

Gil Romero Machado Batista (apontado como mandante): 63 anos, 7 meses e 19 dias de prisão em regime fechado;

(apontado como mandante): 63 anos, 7 meses e 19 dias de prisão em regime fechado; José Nílson Azevedo da Silva: 17 anos e 8 meses de prisão.

O julgamento começou na quarta-feira (27), no Fórum Ministro Henoch Reis, e terminou apenas nas primeiras horas desta segunda-feira. O processo se estendeu por cinco dias devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas ouvidas.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), os jurados condenaram Gil Romero por todos os crimes apontados pela acusação. Já no caso de José Nílson, o Conselho de Sentença afastou duas qualificadoras e a acusação de feminicídio, mas manteve a condenação por homicídio qualificado por motivo torpe.

O juiz Fábio Alfaia presidiu a sessão e determinou a manutenção da prisão dos dois réus para o imediato cumprimento das penas.

O caso teve grande repercussão no Amazonas. Durante os cinco dias de julgamento, familiares, amigos e movimentos acompanharam as discussões entre acusação e defesa.

Crime aconteceu em 2023

Débora desapareceu em 29 de julho de 2023 após sair de casa para encontrar Gil Romero, apontado pela polícia como pai do bebê. Segundo a investigação, ele prometeu entregar dinheiro para ajudar na compra do berço da criança.

Dias depois, equipes localizaram o corpo da jovem em uma área de mata no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Na época, ela estava grávida de oito meses.

Conforme a Polícia Civil, os criminosos asfixiaram Débora e depois queimaram o corpo na área da Usina Termoelétrica Mauá 2.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Gil Romero mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima e não queria assumir a gravidez. Por isso, a acusação sustenta que ele planejou o crime para esconder a relação.

Ainda segundo o MPAM, os acusados colocaram o corpo da jovem em um tonel e atearam fogo. Em seguida, retiraram o bebê do ventre de Débora e lançaram o corpo da criança no rio.

A polícia prendeu José Nílson poucos dias após o crime. Já Gil Romero fugiu para Curuá, no Pará. No entanto, equipes das polícias civis do Amazonas e do Pará localizaram e prenderam o suspeito em agosto de 2023.

Durante as investigações, Gil Romero apresentou versões contraditórias sobre o destino do bebê. Primeiro, afirmou que a criança havia sido queimada junto com a mãe. Depois, declarou que retirou o bebê do ventre de Débora antes de jogar o corpo no rio.

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