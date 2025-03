Operação prende agressores de mulheres em Manaus e interior do AM

As prisões ocorreram tanto em Manaus quanto no interior do Estado.

Quatro homens foram presos entre quarta-feira (26) e quinta-feira (27) por descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) contra suas ex-companheiras. As prisões ocorreram em Manaus e no interior do Estado, sendo uma delas com apoio da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho, a 88 quilômetros da capital.

Detalhes das prisões

Os suspeitos têm idades de 25, 25, 30 e 63 anos, enquanto as vítimas têm 37, 26, 42 e 73 anos, respectivamente. Todos os suspeitos tinham mandados de prisão expedidos devido ao descumprimento das medidas protetivas.

O primeiro homem, de 25 anos, foi preso em Careiro Castanho, após ser responsável por crimes como lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, de 37 anos, em fevereiro deste ano. O segundo, também de 25 anos, foi preso no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, após violar a medida protetiva contra sua ex-companheira de 26 anos em outubro de 2024.

O terceiro, de 30 anos, foi preso no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, por descumprir a medida protetiva de sua ex-companheira de 42 anos, após denunciar agressões físicas e ameaças.

O homem de 63 anos foi preso durante uma audiência de instrução, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por reincidência no crime de descumprimento de medidas protetivas.

Procedimentos legais

Os suspeitos foram autuados por descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e passarão por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia mais:

