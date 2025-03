Manaus recebe ambulâncias do governo federal para reforçar frota do Samu

A entrega simbólica ocorreu nesta quinta-feira (27), em Brasília, com a presença da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A Prefeitura de Manaus recebeu quatro novas ambulâncias do governo federal para ampliar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A entrega simbólica ocorreu nesta quinta-feira (27), em Brasília, com a presença da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Ao todo, foram entregues 156 Unidades de Suporte Básico (USB) para municípios de 15 estados. Shádia Fraxe recebeu as chaves das ambulâncias das mãos do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A secretária destacou que a entrega das ambulâncias reconhece os bons resultados do Samu Manaus e da atenção primária na capital. “A gestão do prefeito David Almeida está comprometida com a saúde da população, e essa conquista é mérito de todos os profissionais da Semsa”, afirmou.

Debate sobre melhorias no SUS

Além da entrega das ambulâncias, Shádia Fraxe participou da reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais (Conares), promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O encontro discutiu estratégias para aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo inovações tecnológicas na gestão municipal, segurança da informação e capacitação dos servidores da saúde.

O Conares reúne representantes dos secretários municipais de saúde de cada estado, além da Diretoria Executiva do Conasems.

