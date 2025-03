CBF demite Dorival Júnior após derrota para a Argentina e falhas táticas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por demitir Dorival Júnior do cargo de técnico da Seleção Brasileira, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Mattos. A reunião entre o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o treinador nesta terça-feira (28) servirá apenas para formalizar a decisão, sem chance de reversão.

A principal razão para a demissão teria sido a goleada sofrida para a Argentina em Buenos Aires, que, segundo a avaliação da entidade, foi o ápice de um ciclo de desgaste do técnico, iniciado desde a Copa América do ano passado. A derrota para os argentinos revelou falhas táticas, especialmente no meio de campo, onde a Seleção Brasileira foi amplamente dominada. A falta de soluções por parte de Dorival para corrigir o cenário durante a partida foi um dos pontos mais críticos apontados.

Desgaste e mudanças no perfil de convocação

A CBF observou uma queda de rendimento da equipe, que havia começado com boas impressões durante os primeiros amistosos contra Inglaterra e Espanha. Contudo, o desempenho na Copa América e nas Eliminatórias gerou uma percepção negativa sobre o trabalho de Dorival. Além disso, a mudança no perfil das convocações, com chamadas de atletas que poderiam não estar disponíveis para o ciclo até a Copa do Mundo, também foi um fator que contribuiu para a decisão.

Outro ponto que gerou desconforto foi a proximidade de Dorival com seu filho e auxiliar, Lucas Silvestre, o que interferiu nas dinâmicas de tomada de decisões técnicas. A CBF esperava um equilíbrio com a presença de Juan, ex-jogador da Seleção, mas essa expectativa não se concretizou.

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira no início de 2024, e, sob seu comando, a equipe disputou 16 partidas, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas, com 25 gols marcados e 17 sofridos. Seu aproveitamento foi de 58%, além de conquistar cinco jogos sem sofrer gols.

Com a decisão tomada, a CBF agora inicia a busca por um novo comandante para a Seleção Brasileira, visando a preparação para os próximos desafios internacionais.

Leia mais

Dorival Júnior pode ser demitido da seleção brasileira após goleada para a Argentina

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱