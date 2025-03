Prefeitura orienta sobre rota alternativa devido a obras da Cigás na Autaz Mirim

Manaus (AM) –A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que o trânsito na avenida Autaz Mirim, na zona Leste, está com lentidão devido às obras realizadas pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). O trecho afetado fica entre as rotatórias do bairro São José e da empresa Samsung.

Para minimizar os transtornos, o IMMU recomenda que os motoristas utilizem a rota alternativa pela avenida Cosme Ferreira, no sentido Colônia Antônio Aleixo, com acesso pela avenida Oitis, seguindo em direção à rotatória do bairro Armando Mendes.

Medidas de Organização no Trânsito

Agentes de trânsito estão no local para orientar condutores e garantir a segurança viária .

A obras da Cigás são necessárias para melhorias na infraestrutura de distribuição de gás natural na região. A Prefeitura de Manaus pede compreensão e atenção aos desvios para evitar congestionamentos.

