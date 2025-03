Projeto Kuem leva arte circense ao Parque Rio Negro e escolas de Manaus

O projeto “Kuem – Narrativas Acrobáticas” realiza sua próxima apresentação no Parque Rio Negro, na Orla do São Raimundo, neste sábado (29), às 17h. O evento gratuito leva o circo contemporâneo para espaços públicos de Manaus, aproximando a comunidade da arte circense.

Apresentações em abril incluem escolas públicas

Em abril, o projeto continua suas atividades com uma apresentação especial para estudantes de uma escola pública de Manaus. Além do espetáculo, o Kuem oferecerá oficinas gratuitas sobre técnicas circenses, com aulas de acrobacia de solo e manipulação de tecido voltadas para universitários.

O espetáculo e sua conexão com a transformação

A performance do Kuem é uma imersão no universo circense, explorando a relação do corpo com o espaço por meio de equilíbrios, contorções, manipulação de objetos e acrobacias aéreas e de solo. A inspiração vem do ciclo da água e das nuvens, trazendo uma reflexão sobre movimento e mudança.

Segundo a artista Fernanda Bezerra, integrante do elenco, as nuvens servem como metáfora para a transformação constante do corpo humano. “No espetáculo, o corpo está em constante metamorfose, assim como as nuvens que, através de seus ciclos, revelam novas formas de expressão”, explica.

Kuem e o fomento à arte circense no Amazonas

Com apoio da Lei Paulo Gustavo, o Kuem amplia o acesso à arte circense e incentiva o desenvolvimento cultural no Amazonas. A iniciativa leva o circo contemporâneo para a população, promovendo a inclusão e fortalecendo a cena artística local.

