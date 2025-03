Manaus segue no Mapa do Turismo Brasileiro e reforça potencial turístico

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) |||celebrou a permanência da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro. A capital amazonense segue classificada como “Município Turístico”, reforçando seu potencial econômico e cultural no setor.

O que é o Mapa do Turismo Brasileiro?

O Mapa do Turismo é uma ferramenta do Ministério do Turismo que direciona investimentos para infraestrutura, qualificação profissional e promoção de destinos. Para integrar o seleto grupo de cidades, é necessário comprovar estrutura turística organizada, manter um Conselho Municipal de Turismo ativo e apresentar políticas de desenvolvimento para o setor. O reconhecimento de Manaus é válido até 2026.

Importância para a economia local

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou que essa certificação garante investimentos essenciais para fortalecer o turismo local. “Nosso objetivo é potencializar ainda mais o setor, gerando emprego, renda e oportunidades para a população”, afirmou.

Cultura e gastronomia como atrativos

Manaus se destaca pela diversidade cultural e iniciativas que valorizam a identidade amazônica. O festival “#SouManaus Passo a Paço”, por exemplo, atrai milhares de turistas e impulsiona a economia local com apresentações de artistas nacionais e internacionais.

No setor gastronômico, a cidade concorre ao título de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco. A candidatura valoriza ingredientes regionais e pratos tradicionais, colocando Manaus no circuito internacional da culinária.

Infraestrutura turística em expansão

A Prefeitura tem investido na modernização de espaços estratégicos para melhorar a experiência dos visitantes. Destaque para:

Píer Manaus 355 : complexo turístico às margens do rio Negro, com infraestrutura moderna para passeios fluviais, lazer e gastronomia.

: complexo turístico às margens do rio Negro, com infraestrutura moderna para passeios fluviais, lazer e gastronomia. Centro de Atendimento ao Turista (CAT) : localizado no mirante do píer, oferece informações sobre passeios, hospedagem e serviços turísticos.

: localizado no mirante do píer, oferece informações sobre passeios, hospedagem e serviços turísticos. Mirante Lúcia Almeida: proporciona uma das vistas mais belas do rio Negro e do pôr do sol amazônico.

Patrimônios culturais que atraem visitantes

Entre os principais pontos turísticos da cidade estão o Teatro Amazonas, símbolo da cultura local, e o mercado municipal Adolpho Lisboa, que oferece uma experiência única de gastronomia e artesanato regional.

Manaus no caminho do turismo sustentável

Com a manutenção no Mapa do Turismo Brasileiro e investimentos constantes, Manaus se consolida como um dos principais destinos do país. O reconhecimento abre portas para novos investimentos e reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento turístico sustentável.

