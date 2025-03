‘Ensaio dos Bumbás’ inicia neste sábado no Sambódromo

Primeiro evento reúne os bois Caprichoso e Garantido no Sambódromo, com entrada gratuita

A abertura oficial da temporada 2025 dos Ensaios dos Bumbás, que integram a programação de eventos do 58º Festival de Parintins, inicia neste sábado (28), no Sambódromo de Manaus. A festa reúne todos os itens oficiais, e tem como proposta preparar o público para festa na Ilha Tupinambarana, no mês de junho. A entrada é gratuita.

Apresentações

Quem abre a noite é o boi azul e branco, das 21h às 22h30, com apresentações de Márcio do Boi, Klinger Júnior, Jr. Paulain e Arlindo Neto. Outro momento do Caprichoso acontece da meia-noite à 1h30, com Patrick Araújo, Edmundo Oran e as participações da Marujada de Guerra, Raça Azul e Corpo de Dança do Caprichoso (CDC).

“Esse ano a gente vai ter uma temporada mais curta em função do Carnaval, que foi tardio. Teremos seis ensaios no Sambódromo, um em conjunto e cinco individuais e a gente quer aproveitar esses poucos ensaios que tem para afinar com os nossos itens, com a nossa galera, nossa torcida, com todo mundo que vai para Parintins”, informa o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital.

“O público tem correspondido muito nesses últimos anos, graças a mais uma vez o incentivo do Governo, que nos cede o Sambódromo e a gente consegue fazer a festa de portas abertas. Então não há cobrança de ingresso, a entrada é gratuita, o que facilita muito para todo mundo e o público tem correspondido. Esse é o festival de maior expectativa e a gente espera lotar a casa todos os sábados”, completa Beto Vital.

Momento encarnado

O boi vermelho e branco também tem dois momentos, o primeiro das das 22h30 à meia-noite, com Israel Paulain e Luciano Araújo, e de 1h30 às 3h, com David Assayag, Márcia Siqueira e Leonardo Castelo. O show tem participação da Batucada do Boi Garantido, Comando Garantido e Garantido Show.

“A gente está muito feliz, a gente tem feito os ensaios da Batucada e tem lotado, então a gente acredita que vai ser uma bela temporada, melhor que foi 2024. A gente está sentindo na população a saudade do boi, de ouvir o Garantido, de ouvir as nossas toadas”, pontua a vice-presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Ana Holanda.

“A gente está com muito cuidado em atender o nosso público com carinho, belos shows, cuidado com as nossas toadas, para não serem repetitivas. A gente está fazendo uma bela produção”, reforça a vice-presidente do MAG.

Programação

21h às 22h30 – Caprichoso

Márcio do Boi e Klinger Júnior

Jr. Paulain e Arlindo Neto

22h30 à meia-noite – Garantido

Israel Paulain e Luciano Araújo

*Meia-noite à 1h30 – Caprichoso

Patrick Araújo

Edmundo Oran

1h30 às 3h – Garantido

David Assayag

Márcia Siqueira e Leonardo Castelo

