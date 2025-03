Academias de jiu-jitsu em Manaus recebem novos tatames e kimonos

Campanha de entrega do material esportivo faz parte do Projeto Equipar: fortalecendo o esporte local

A entrega de novos tatames e kimonos para 25 academias de jiu-jitsu de Manaus animou atletas e professores que desenvolvem projetos sociais na capital. O ato simbólico aconteceu, na quinta-feira (27), no bairro Flores, Zona Norte de Manaus, com a presença do governador Wilson Lima.

A campanha de entrega do material esportivo faz parte do Projeto Equipar: fortalecendo o esporte local, da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO), que beneficia 1.250 alunos, entre crianças, adolescentes e jovens.

A entrega dos equipamentos foi viabilizada pelo Governo do Amazonas, atendendo emenda parlamentar da deputada estadual Alessandra Campelo no valor de R$ 300 mil.

Para o presidente da FAJJPRO, Fernando Barros, a ação vai muito além do repasse dos equipamentos, porque fortalece o desenvolvimento do esporte e amplia o alcance dos projetos sociais que utilizam o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão e transformação. “O nosso estado exporta tantos atletas mundo afora, e essa iniciativa facilita os projetos sociais à base do jiu-jitsu. Então, isso é importante para o nosso esporte”, destacou.

Cada academia contemplada receberá uma área de tatames com 20m², além de 150 quimonos adquiridos, sendo que os 100 primeiros já foram distribuídos durante as premiações do último campeonato realizado pela FAJJPRO.

Impacto direto nas academias sociais

Para os professores que coordenam esses projetos, a entrega dos tatames representa um avanço na qualidade do ensino e na segurança dos atletas. O representante da Academia Feras Fight, Gilson Roberto, localizada no bairro Novo Israel, ressaltou a transformação que o material vai trazer para os alunos.

“Agora a gente está recebendo as placas e vamos receber mais crianças. É gratificante. Eu que já treinei em raspa de pneu e lona, é gratificante ver essas crianças adquirirem um espaço mais confortável para elas”, disse.

A melhoria das condições de treino também reflete diretamente no desempenho dos atletas em competições. Para o aluno Ângelo Rodrigues, de 14 anos, que treina jiu-jitsu em um dos projetos sociais, o incentivo é essencial para a evolução no esporte.

“É um incentivo muito grande para o esporte, para os atletas, e isso vai melhorar muito nosso desempenho, tanto nos treinos quanto nas competições”, afirmou.

