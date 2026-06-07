Leitura labial

Vídeo viral mostra o desespero do lateral da Seleção Brasileira ao sentir a lesão muscular que resultou em seu corte da Copa do Mundo de 2026.

O drama vivido por Wesley no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, no sábado (6), voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, a atenção dos internautas se voltou para uma leitura labial que mostra o que o lateral-direito disse ao sentir a lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo de 2026.

As imagens registradas durante a partida mostram Wesley sentindo fortes dores na região do adutor da coxa ainda aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador pediu atendimento médico imediatamente e deixou o gramado bastante abalado.

Neste domingo (7), um vídeo produzido pelo influenciador Gustavo Machado viralizou ao recriar, por meio de leitura labial e dublagem, o diálogo do atleta nos instantes em que percebeu a gravidade do problema físico.

“Meu adutor… Vou ter que sair, vou ter que sair, vou ter que sair. Eu só tava correndo. Fui tentar pegar a bola e meu adutor, mano, puxou. Eu senti puxando. Quando fui voltar ali, mano, muita dor, tá ligado?”

Na interpretação publicada nas redes sociais, Wesley demonstra desespero com a intensidade da dor e com a possibilidade de perder a principal competição da carreira. O conteúdo chamou a atenção justamente por reforçar o lado humano do momento vivido pelo jogador.

As cenas originais já haviam emocionado torcedores, que acompanharam o lateral chorando no banco de reservas após a substituição. Posteriormente, exames confirmaram uma lesão muscular, e a comissão técnica decidiu cortá-lo da Copa do Mundo.

O vídeo da leitura labial ampliou a repercussão do episódio e levou muitos internautas a comentar o sofrimento do atleta no instante em que percebeu que poderia ficar fora do torneio.

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