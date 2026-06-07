Susto

Meia dinamarquês levou a mão ao peito, caiu no gramado e precisou de atendimento médico. Federação informou que o jogador está consciente.

Um susto marcou o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia neste domingo (7), no Nature Energy Park, na cidade de Odense. O meia Christian Eriksen precisou deixar o campo após passar mal durante a partida.

O episódio aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. O jogador levou a mão ao peito antes de cair no gramado, provocando apreensão entre atletas, comissão técnica e torcedores. A partida foi interrompida imediatamente para que ele recebesse atendimento médico.

Ao ser retirado de campo, Eriksen, de 34 anos, recebeu aplausos da torcida e dos jogadores das duas equipes. Pouco depois, a Federação Dinamarquesa de Futebol informou que o atleta estava consciente e em condição estável.

O caso ganhou ainda mais repercussão devido ao histórico do meia, que sofreu uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa de 2021. Desde então, ele utiliza um cardioversor-desfibrilador implantável (CDI), equipamento que monitora e corrige alterações graves no ritmo cardíaco.

De acordo com Morten Boesen, médico da seleção da Dinamarca, Eriksen perdeu a consciência por um breve período, mas se recuperou rapidamente.

“Christian ficou inconsciente por um curto momento, mas recuperou a consciência muito rápido. Conseguimos conversar com ele logo em seguida. Agora ele passará por exames complementares no hospital para identificar o que causou o incidente”, explicou.

Antes da partida, Eriksen havia sido homenageado pela Federação Dinamarquesa por alcançar a marca de 150 jogos com a camisa da seleção nacional.

Enquanto a bola rolou, a Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1. Os gols dinamarqueses foram marcados por Patrick Dorgu e Joakim Maehle, enquanto Viktor Tsygankov descontou para os visitantes. Nenhuma das duas seleções conseguiu vaga para a Copa do Mundo após serem eliminadas na repescagem das Eliminatórias Europeias.

Comunicado do médico da Dinamarca

Segundo Morten Boesen, os primeiros sinais indicam que o dispositivo cardíaco implantado em Eriksen funcionou corretamente durante o episódio.

“Christian está bem e deixou o campo por conta própria. Pelo que pude observar, o marca-passo está funcionando como deveria.

Ele ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência rapidamente, e conseguimos contato com ele logo depois.

Agora será submetido a exames adicionais para determinar a causa do incidente.

Estamos em contato constante com ele e com a equipe médica do hospital. Christian está bem e pediu que transmitíssemos essa informação aos jogadores”, declarou o médico.

Leia mais:

VÍDEO: leitura labial revela drama de Wesley após lesão que o tirou da Copa: “Muita dor”