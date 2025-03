Salamandras exóticas ameaçadas de extinção são resgatadas em Manaus

Três exemplares de axolotes (Ambystoma mexicanum), uma espécie de salamandra exótica originária do México e ameaçada de extinção foram resgatadas em uma agência dos Correios no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a última quinta-feira (27).

Após identificação por equipamentos de raio-X, a equipe dos Correios entrou em contato com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Os animais foram escondidos em embalagens junto com outros materiais, com a intenção de arrombar a fiscalização. No Brasil, a criação comercial de axolotes é ilegal, e sua posse e comercialização não são regulamentadas.

Fiscalização

O diretor-presidente do Instituto, Gustavo Picanço, destacou uma parceria entre os Correios, o Ipaam, o Ibama e a Polícia Federal para combater crimes ambientais no fluxo postal. “Os Correios utilizam tecnologia de raio-X para identificar objetos suspeitos e, quando necessário, acionam as autoridades para garantir a apreensão de material ilegal”, afirmou.

Ainda de acordo com o gestor do Ipaam, todas as encomendas são submetidas ao escaneamento por raio-X nos Correios, e os operadores postais recebem treinamento específico para identificar possíveis ilícitos. Caso algum item suspeito seja detectado, a operação é interrompida e o órgão responsável é acionado para análise e adoção das medidas cabíveis.

No caso do Ipaam, a atuação ocorre quando há acusações de crimes ambientais, como o transporte ilegal de animais silvestres ou produtos de origem vegetal sem autorização. Dependendo da avaliação do Instituto, do Ibama e de outras autoridades, como a Polícia Federal, podem ser envolvidos na operação.

Popularização e destino

O médico veterinário que presta serviços ao Ibama, Laerzio Neto, destacou que a crescente demanda por essa espécie de salamandra tem sido impulsionada por sua popularização em mídias digitais e jogos eletrônicos, como “Minecraft”, incentivando o tráfico ilegal. Segundo ele, no país, os principais fornecedores desse mercado estão concentrados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde criadores irregulares mantêm e comercializam esses animais sem autorização.

A bióloga da Gerência de Fauna (Gfau) do Ipaam, Gabriela Campelo, explicou que, por se tratar de uma espécie exótica, os axolotes apreendidos não podem ser devolvidos à natureza. “O Ipaam e o Ibama buscam um mantenedor de fauna legalizado adequado, como um zoológico ou criador autorizado, para garantir seu manejo correto. O destino dos animais pode ser o Amazonas ou outro estado brasileiro”, destacou o especialista.

Os três exemplares de axolotes foram levados para o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Ibama, no Distrito Industrial 1, zona sul da capital.

Caso tenha alguma denúncia, o Ipaam disponibiliza o WhatsApp da Gerência de Fiscalização (Gefa) do Instituto pelo número (92) 98557-9454. Para quaisquer dúvidas em relação aos animais silvestres, os detalhes também podem entrar em contato com a Gfau pelo telefone (92) 2123-6739.

(*) Com informações da assessoria

