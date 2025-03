Resultado foi alcançado com o apoio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o ‘Paredão’

Com o Cerco Inteligente de Videomonitoramento, conhecido como ‘Paredão’, o Governo do Estado, alcançou o menor índice de roubos e furtos de veículos dos últimos 13 anos – uma queda de 80%. No acumulado de 2024, Manaus registrou 846 ocorrências deste tipo de delito, o menor número desde a série histórica de 2012, quando foram registrados mais de 4 mil roubos e furtos de veículos na capital.

Para chegar a esse resultado foi preciso integrar ainda mais os trabalhos das Forças de Segurança do estado. Na esfera da Polícia Militar, as equipes atuaram de forma ostensiva e estratégica por meio de abordagens, operações direcionadas e monitoramento integrado, enquanto as equipes da Polícia Civil atuaram no processo investigativo das ocorrências.

Segundo o secretário de estado de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, mais uma tecnologia deve ser implementada, em breve, ao ‘Paredão’: o reconhecimento facial. Atualmente, as equipes trabalham no cadastro de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) e Carteiras de Habilitação (CNH) no banco de dados.

“Quando implementarmos a tecnologia, será possível identificar imediatamente quem é a pessoa cometendo o delito e consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e consultar se aquela pessoa está com um mandado de prisão em aberto. Isso vai ajudar imensamente no trabalho da Polícia Militar e Civil”, destacou o secretário da SSP-AM, coronel Vinicius Almeida.

Como funciona o ‘Paredão’

No processo inicial de investigação, a vítima precisa registrar o Boletim de Ocorrência (B.O), no qual vai detalhar como e onde o crime foi praticado. A partir disso, as equipes buscam por imagens em uma das 650 câmeras de segurança do sistema e cruzam as informações.

Com a identificação dos suspeitos ou dos veículos utilizados nos crimes, a polícia solicita à Justiça medidas cautelares, como pedidos de prisão e mandados de busca e apreensão.

Em números

Dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da SSP-AM, também apontam que, desde a criação do sistema, em 2021, o número de registros de roubos e furtos de veículos na capital apenas caiu.

Em 2021, foram totalizados 2.341 casos. Em 2022, o número caiu para 1.511. Acompanhando o ritmo de redução, 2023 registrou 1.218 e chegando ao menor índice histórico, 2024 registrou 846 casos. Ao todo, com a criação do ‘Paredão’, a redução foi de 36%.

Paredão

Criado em outubro de 2021, o sistema de videomonitoramento Paredão tem contribuído para o trabalho integrado das Forças de Segurança. O sistema conta com cerca de 650 câmeras, capazes de monitorar em tempo real ações criminosas. Esses recursos têm auxiliado as polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM) na solução de crimes envolvendo veículos em menos de 24 horas.

Além disso, o aumento do efetivo policial, com a convocação de aprovados em concursos públicos, e a implementação de operações estratégicas foram fundamentais para a redução dos índices. A intensificação de blitzes, barreiras policiais e patrulhamentos em áreas de maior incidência de roubos também refletiu diretamente na queda dos crimes.

