Professoras são presas por abusar sexualmente do mesmo aluno dentro de escola cristã

Duas professoras de escola cristã em Siloam (estado da Geórgia, EUA) foram presas por má conduta sexual depois que ambas se envolveram em atos ilegais com um adolescente durante o mesmo período letivo.

Bonnie Elizabeth Brown, de 25 anos, e Sherri Delle Mauldin, de 60, abusaram sexualmente do menor, de 16 anos, dentro e fora da Nathanael Greene Academy, de acordo com investigação policial. Os crimes ocorreram separadamente.

“Estou aliviado que essas duas mulheres foram presas e os crimes estão sendo totalmente investigados. Essas mulheres se aproveitaram de suas posições como minhas professoras. Minha escola não me protegeu quando criança. Vejo isso agora e espero que essas prisões protejam nossa comunidade e as crianças nela”, disse o adolescente por meio do seu advogado.

O caso que envolvia Bonnie começou a ser investigado em junho do ano passado. Em março deste ano, a professora acabou presa após a polícia obter provas significativas. Ela estava lecionando em outro condado. Dias depois, com o avanço das investigações, Sherri foi detida.

As duas ficarão presas sem possibilidade de pagamento de fiança até o julgamento. A investigação continua.

