Último dia de Lollapalooza tem Justin Timberlake e Tool

Show de Justin Timberlake não será exibido. A produção do festival não conseguiu viabilizar os direitos de transmissão

O Lollapalooza Brasil 2025 recebe os últimos shows hoje (30), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Justin Timberlake e Tool são os destaques. Sepultura, Foster The People, Parcels e Michael Kiwanuka são outros artistas escalados (veja a lista completa dos shows e horários abaixo).

Onde assistir?

Multishow (TV fechada), Bis (TV fechada) e Globoplay (streaming —com sinal aberto que irá revezar entre Multishow e Bis a cada 30 minutos).

O show de Justin Timberlake não será exibido. A produção do festival não conseguiu viabilizar os direitos de transmissão. As emissoras vão transmitir a apresentação do Sepultura.

Multishow, Bis e Globoplay transmitem o evento ao vivo a partir das 14h15 (de Brasília). A Globo (TV aberta) trará flashes ao vivo e os melhores momentos das apresentações após o “Big Brother Brasil”.

Programação do Lollapalooza 2025

Domingo (30 de março)

Palco Budweiser

Sofia Freire (12h40 – 13h30)

Terno Rei (14h30 – 15h30)

Michael Kiwanuka (16h40 – 17h40)

Foster The People (18h50 – 19h50)

Justin Timberlake (21h30 – 23h)

Palco Samsung Galaxy

Giovanna Moraes (12h – 12h40)

Clube Dezenove (13h30 – 14h25)

Neil Frances (15h35 – 16h35)

Parcels (17h45 – 18h45)

Tool (19h55 – 21h25)

Palco Mike’s Ice

Charlotte Matou um Cara (12h40 – 13h30)

Marina Peralta (14h30 – 15h30)

Ca7riel & Paco Amoroso (16h40 – 17h40)

Bush (18h50 – 19h50)

Sepultura (21h30 – 22h30)

Palco Perry’s By Fiat

Due (13h – 13h45)

Agazero (14h – 15h)

Any Mello (15h15 – 16h15)

Ruback (16h30 – 17h30)

Ashibah (17h45 – 18h45)

Barry Can’t Swim (19h15 – 20h15)

BLOND:ISH (20h30 – 21h30)

Charlotte de Witte (21h45 – 22h45)

*Programação sujeita a alterações pelos organizadores do evento

(*) Com informações do UOL

Leia mais: Lollapalooza anuncia line-up de 2025; confira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱