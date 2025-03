David Almeida entrega duas novas intervenções viárias em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã deste domingo (30), duas importantes intervenções viárias em pontos estratégicos das zonas Centro-Sul e Centro-Oeste da capital. Com a meta de 19 intervenções para este ano, a gestão aposta em tecnologia de ponta e investimentos estruturais para reduzir congestionamentos e melhorar o tráfego na capital amazonense.

No bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, a interseção entre as avenidas Maceió e Belém passou por uma reestruturação que permitirá aos motoristas provenientes da avenida Belém realizarem conversões diretas à esquerda, no sentido bairro, ou à direita, no sentido Centro. Essa mudança visa reduzir o entrelaçamento de veículos e os congestionamentos registrados nos horários de pico. Além disso, foi instalada uma nova sinalização semafórica e faixas de pedestres para resguardar a segurança dos transeuntes.

Na ocasião, o prefeito enfatizou a importância dessa intervenção. “A avenida Maceió foi contemplada com a sinalização semafórica e também com faixas de pedestres para resguardar a segurança das pessoas que transitam naquela área”, afirmou Almeida.

No conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, a esquina das avenidas Constantinopla e Dublin recebeu a instalação de um novo conjunto semafórico, facilitando a travessia de pedestres e organizando o fluxo de veículos em direção à rua Goiânia, no bairro Redenção, e demais regiões. Além disso, foi construído um canteiro central com meio-fio e sarjeta para ordenar o tráfego na área, e implantada uma rampa adaptada para Pessoas com Deficiência (PcDs), assegurando inclusão e segurança para todos os cidadãos.

Mobilidade

O chefe do Executivo municipal destacou a importância da intervenção nesta zona da cidade que vai beneficiar, por dia, cerca de 40 mil veículos que circulam na localidade.

“Três mil carros transitam nesse perímetro somente em horário de pico. Desses, 700 fazem essa conversão. Então, era uma necessidade. Colocamos aqui a faixa de pedestre, protegida pelo semáforo, e assim melhoramos a fluidez no trânsito, garantindo também a segurança na travessia”, frisou o prefeito.

O presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Arnaldo Flores, destacou os benefícios dessa intervenção. “Estamos entregando uma intervenção que vai favorecer e facilitar a travessia dos usuários, principalmente. Com o novo semáforo, quem vem da rua Belém por trás do cemitério São João pode dobrar à esquerda sem necessidade de fazer o retorno mais embaixo. Com isso, haverá espaço para o pedestre e também rampas para pessoas com deficiência”, garantiu.

A moradora Marilene Maia expressou sua satisfação com as melhorias. “Estou feliz da vida. Era uma obra que nós, moradores do Planalto, ansiávamos muito, por essa segurança. Todos têm comentado no grupo do bairro no WhatsApp o quanto essa obra vai agilizar o fluxo dos carros. Ficou ótimo, principalmente para os pedestres, que agora têm faixa e um canteirinho para proteção”, comemorou.

Planos futuros e investimentos em infraestrutura

Durante a coletiva, o prefeito David Almeida destacou que as intervenções viárias entregues integram um amplo programa de 19 ações, das quais oito já foram concluídas, e ressaltou que essas ações visam proporcionar qualidade de vida e contribuir com a segurança no trânsito.

“Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade urbana de Manaus, garantindo que os cidadãos tenham vias mais seguras e um trânsito mais fluido. Essas intervenções são fundamentais para alcançar esse objetivo”, assegurou.

Entre os destaques, o prefeito apontou o uso de tecnologia de ponta, por meio de um software de fluxo e tráfego de origem alemã, considerado o mais avançado em engenharia de trânsito, para otimizar a operação das vias e desafogar o trânsito; expansão e reestruturação de vias; alargamento da avenida André Araújo; interligação da avenida Max Teixeira com a avenida do Turismo; implantação de uma terceira faixa no trecho que vai do aeroporto até a rotatória dos Cocos, na Ponta Negra; alargamento das avenidas Djalma Batista e Recife.

Novos investimentos com recursos de empréstimo

O chefe do Executivo municipal informou que, durante reunião com os vereadores, realizada, na última sexta-feira (28), reforçou que os recursos aprovados pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) serão destinados para viabilizar obras como a construção de um viaduto na avenida Brasil, na região da Coronel Teixeira; implantação de uma ponte sobre na avenida Constantino Nery, facilitando o acesso para quem vem da avenida Doutor Theomário Pinto da Costa; e a realização de intervenções na avenida Torquato Tapajós, no entroncamento da avenida Max Teixeira, para melhorar o fluxo de veículos.

O prefeito enfatizou que, sem esses investimentos e o contínuo alargamento das vias, Manaus poderá enfrentar sérios congestionamentos nos próximos cinco a dez anos e que essas entregas reafirmam seu compromisso em investir em infraestrutura viária, visando uma cidade mais organizada e segura para todos.

