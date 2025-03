Palmeiras e Botafogo estreiam com empate no Brasileirão

Na tarde deste domingo (30), Palmeiras e Botafogo se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, as equipes ficaram no empate em 0 a 0, em jogo movimentado, de muita disputa e algumas boas oportunidades desperdiçadas – com direito a milagre de John na reta final da partida.

A partida no Allianz Parque começou bastante truncada, com poucas chances de gols e muitas disputas no meio-campo. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo foi a equipe que mais criou chances na primeira etapa. Igor Jesus chutou, a bola desviou e Weverton quase se complicou. Minutos depois, o centroavante voltou a aparecer e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.

A principal chance alviverde foi nos pés de Estêvão, aos 28 minutos. O garoto cortou o marcador na ponta esquerda, puxou para o meio e bateu forte, mas a bola passou por cima do gol. Depois, o Botafogo voltou a assustar mais em contra-ataques, sendo a principal com Severino, que parou em Weverton e ainda viu Piquerez tirar a bola evitando o gol de Artur no rebote.

Na segunda etapa, a partida seguiu o mesmo ritmo, com poucas chances claras das duas equipes. Mesmo com bastante espaõ em contra-ataques, o Botafogo teve erros de decisão nos contra-ataques e desperdiçou oportunidades para abrir o placar.

O Palmeiras começou a se soltar mais na partida após os 20 minutos. Piquerez chutou sem assustar, depois Richard Ríos cabeceou com perigo por cima do gol, enquanto Vitor Roque perdeu chance incrível, cara a cara com John. O Fogão voltou a ter uma chance aos 37, quando Santi Rodríguez viu Vitinho bloquear sua cabeçada.

A principal chance do Palmeiras no duelo foi aos 42 minutos da segunda etapa. Flaco López recebeu cara a cara, puxou para o pé esquerdo e bateu, mas viu John operar um milagre. Na sequência, no rebote, o goleiro do Fogão fez mais uma grande defesa em chute do argentino.

Tabela

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto no Campeonato Brasileiro e se juntaram a Flamengo, Internacional, São Paulo e Sport que também só empataram no primeiro jogo do torneio nacional.

Próximos jogos

Depois de estrearem pelo Brasileirão, Palmeiras e Botafogo entrarão em campo no meio de semana pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

*Com informações da CNN

Leia mais:

CBF confirma demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱