Parque Gigantes da Floresta já recebeu 3 milhões de visitantes desde inauguração

Celebrando o sucesso de público do maior parque temático da capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, neste domingo (30), que o parque Gigantes da Floresta alcançou um marco histórico ao ultrapassar 3 milhões de visitantes desde sua inauguração, no dia 5 de julho de 2024.

“O parque Gigantes da Floresta alcançou a expressiva marca de 3 milhões de frequentadores. É isso mesmo, mais de 3 milhões de pessoas já visitaram esse espaço incrível. E você, já conhece? Se não, se programe e venha conhecer o melhor parque temático da cidade de Manaus”, ressaltou o prefeito.

Localizado entre as zonas Norte e Leste, o parque se tornou um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital amazonense, oferecendo atrações para todas as idades, com cenários temáticos, esculturas gigantes de animais da fauna amazônica, áreas de recreação e espaços interativos.

Atrações do parque

O parque conta com seis cenários cênicos que representam a fauna amazônica, abrigando mais de 80 esculturas de animais, como onças, macacos, cobras, peixes e sapos. No local, as famílias desfrutam de sete áreas de playgrounds distribuídas pelo parque, incluindo cinco brinquedos inclusivos destinados a Pessoas com Deficiência (PcDs), garantindo diversão para todas as idades.

Dentre as opções de recreação, o destaque vai para a maior atração do parque, uma praça molhada que ocupa uma área de 3.600 metros quadrados, com espelho d’água de 25 centímetros de profundidade, equipada com a “Árvore da Vida”, uma estrutura de 15 metros de altura que proporciona um ambiente refrescante para os visitantes.

Lazer no centro histórico

Além do parque Gigantes da Floresta, o prefeito também destacou as opções de lazer ao percorrer o Centro Histórico de Manaus, com destaque para o mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro. O espaço, que será palco de mais um evento cultural neste domingo, completará um ano de existência na próxima sexta-feira (4).

“No mirante Lúcia Almeida, temos o Píer 355, um espaço especial para contemplação, e também o skyglass, que proporciona uma vista incrível. Hoje, a partir das 16h, teremos uma grande festa regional com o boi-bumbá e o evento #Toadas, reunindo a cultura do Amazonas em um dos cartões-postais da nossa cidade”, enfatizou David Almeida.

(*) Com informações da assessoria

