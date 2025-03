Prazo para adesão ao IPTU Digital em Manaus termina nesta segunda (31)

Contribuintes podem garantir desconto extra de 2% no IPTU 2025 ao aderir ao carnê digital pelo aplicativo Manaus Atende. Pagamento à vista tem até 15% de abatimento.

A Prefeitura de Manaus prorrogou até esta segunda-feira (31), o prazo para adesão ao IPTU Digital. A opção pode ser feita pelo aplicativo Manaus Atende, disponível para Android e iOS. Quem optar pelo carnê digital garante um desconto extra de 2% no valor total do IPTU 2025.

Com o IPTU Digital, os contribuintes podem acessar seus dados tributários a qualquer momento, consultar valores, emitir comprovantes de pagamento e quitar o imposto diretamente pelo app.

“Aos contribuintes do IPTU, a prefeitura prorrogou o prazo para adesão ao IPTU Digital para quem ainda deseja ter o desconto extra de 2% no IPTU de 2025. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem baixar o aplicativo, fazer a opção para o IPTU Digital e pagar, ainda nesta segunda-feira, para poder ter direito ao benefício”, explicou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Arminio Pontes.

Pagamento em cota única

O subsecretário também reforçou que 31 de março é o último dia para pagar o IPTU 2025 em cota única. O pagamento à vista garante descontos que variam conforme o tipo de imóvel:

10% para imóveis não edificados, residenciais ou mistos .

para . 15% para imóveis não residenciais.

IPTU Premiado: prêmios de até R$ 1 milhão

Os contribuintes que quitarem o IPTU 2025 em cota única concorrerão ao primeiro sorteio do IPTU Premiado, que ocorrerá em abril, com prêmios de até R$ 1 milhão.

Além disso, a Prefeitura de Manaus realizará sorteios mensais com prêmios de até R$ 40 mil. No final do ano, haverá sorteios especiais de até R$ 200 mil, além de um prêmio extra de R$ 300 mil para quem estiver sem débitos de IPTU.

“O primeiro grande sorteio, incluindo o prêmio de R$ 1 milhão, ocorrerá ainda no mês de abril e beneficiará contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única”, destacou Pontes.

Como aderir ao IPTU Digital

Baixe o aplicativo Manaus Atende na Google Play (Android) ou Apple Store (iOS). Faça login e escolha a opção IPTU Digital. Realize o pagamento do imposto dentro do prazo para garantir os descontos.

O prazo final para adesão e pagamento da cota única é segunda-feira, 31 de março.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Justiça do Trabalho condena empresa a indenizar ex-empregada por assédio sexual

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱