Governo Federal destina R$ 16,6 milhões ao Projovem no Amazonas

Um convênio assinado ontem (30), durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu a destinação de R$ 16,6 milhões ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) no Amazonas.

O ministro esteve em Manaus para a inauguração do Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação (CTDI), vinculado ao Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) Aranouá, no campus Manaus Zona Leste do Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

A solenidade contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, deputados da bancada federal, além do subsecretário municipal de Educação, Júnior Mar, e demais autoridades.

Durante seu discurso, o prefeito David Almeida (Avante) destacou os avanços na educação municipal e reafirmou o compromisso da gestão com a formação de qualidade para os jovens manauaras.

“Eu quero agradecer, em nome da população da minha cidade e do meu estado, os investimentos que o governo federal tem feito para desenvolver a educação, a pesquisa e o desenvolvimento. Manaus possui a terceira maior rede municipal de ensino do Brasil, com 253 mil alunos. No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ocupamos a quinta posição entre todas as capitais brasileiras no ensino fundamental, sendo a primeira entre as grandes metrópoles do país. Nosso objetivo é preparar nossos alunos para o ensino médio com a melhor qualidade possível, garantindo que eles tenham oportunidades reais no futuro. Neste ano, nossa meta é erradicar o analfabetismo na rede municipal, e já alcançamos um índice de 82% de alfabetização. Obrigado, ministro, e leve nosso agradecimento ao presidente Lula”, ressaltou o prefeito.

O ministro Camilo Santana reforçou o reconhecimento do trabalho realizado em Manaus e anunciou um novo investimento federal para a cidade.

“Recentemente, premiamos municípios e estados que avançaram na educação, e Manaus recebeu o selo ouro. Quero parabenizar o prefeito e toda a equipe pelo compromisso com a educação. Esse programa se baseia na Lei de Informática, que determina que empresas instaladas na região invistam 5% de seu faturamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, garantindo avanços como o que estamos celebrando hoje”, afirmou o ministro.

O subsecretário municipal de Educação, Júnior Mar, também ressaltou a importância da parceria entre os governos municipal e federal para fortalecer a qualificação profissional na cidade.

“A Prefeitura de Manaus tem trabalhado para oferecer educação de qualidade desde a base, garantindo que nossos alunos tenham condições de ingressar no ensino médio e superior bem preparados. A chegada do Projovem e do CTDI reforça essa missão, abrindo novas portas para os jovens manauaras e conectando nossa educação às demandas do mercado de trabalho”, enfatizou o subsecretário.

O Senador Omar Aziz destacou a importância das novas estruturas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), inauguradas hoje pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado do também senador Eduardo Braga, deputados federais, entre outras autoridades.

“O legado que podemos deixar é o conhecimento, no caso aqui através do P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). É através da educação que podemos mudar a vida das pessoas. Por isso, somos muito gratos ao presidente Lula pelo apoio à Zona Franca de Manaus na Reforma Tributária. O Lula tem sensibilidade com a nossa região e com os menos favorecidos. E foi com a vitória na reforma tributária que a gente garantiu que as indústrias invistam mais e os nossos jovens possam estudar e sonhar com um futuro melhor”.

Centro de Tecnologia e Inovação

O CTDI é fruto de uma parceria entre o Ifam e a Samsung Eletrônica da Amazônia, estabelecida em 2020 por meio da Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991). A iniciativa busca qualificar profissionais nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Stem), ofertando cursos complementares para estudantes de Engenharia de Software, Engenharia de Controle e Automação, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas dos três campi do Ifam em Manaus.

A estrutura moderna e equipada do CTDI possibilita a capacitação em Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Robótica e Programação de Dispositivos Móveis. Além disso, o centro oferece cursos de pós-graduação lato sensu para a comunidade externa, com especialização e Teste de Software, Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina.

Atualmente, 180 alunos estão matriculados nos cursos do CTDI, recebendo acompanhamento pedagógico, monitoria e bolsas mensais de R$ 900. O projeto tem sido fundamental para reduzir a evasão escolar e melhorar os índices acadêmicos da instituição.

Investimentos no Projovem

Além da inauguração do CTDI, o evento marcou a assinatura do repasse de R$ 16,6 milhões para a implementação do Projovem no Amazonas, sendo R$ 3,3 milhões destinados exclusivamente a Manaus. O programa, voltado para jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever e não concluíram o ensino fundamental, oferecerá 600 vagas na capital, com bolsa mensal de R$ 900. Os cursos serão direcionados para áreas estratégicas do Polo Industrial e de Serviços, como Logística, Eletroeletrônica e Comércio.

A coordenadora-geral do Projovem em Manaus, Magna Collier, ressaltou a importância do programa para a transformação social na cidade.

“Coordeno esse programa desde 2005 e posso afirmar que ele já mudou a vida de milhares de jovens. Muitos ex-alunos se tornaram engenheiros, médicos, enfermeiros e professores. O Projovem não oferece apenas qualificação profissional e ensino fundamental completo, mas também acolhimento infantil e participação cidadã, permitindo que os alunos estudem enquanto seus filhos são assistidos. Esse investimento de R$ 3,3 milhões vai garantir a formação de uma nova turma a partir de maio deste ano, com duração de 18 meses”, explicou.

A implementação do Projovem em Manaus é estratégica para a redução das desigualdades educacionais e para a inclusão produtiva dos jovens. Além da capital, o programa contemplará comunidades rurais e ribeirinhas do interior do estado, com cursos voltados para Agroecologia, Manejo Sustentável e Tecnologias Sociais.

O prefeito David Almeida reforçou que a educação segue como prioridade em sua gestão. “Estamos investindo para que os jovens de Manaus tenham acesso a oportunidades reais de formação e emprego. Esse é o caminho para o desenvolvimento da nossa cidade e para a construção de um futuro melhor para nossa população”, concluiu.

