Cheia de 2025 pode afetar mais de 2,3 milhões de pessoas no AM

A cheia de 2025 pode impactar Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) emitiu o primeiro Alerta de Cheias, na sexta-feira (28), antecipando previsões sobre os níveis dos rios e permitindo que autoridades adotem medidas preventivas.

A diretora de Hidrologia e Gestão Territorial do SGB, Alice Castilho, destacou a relevância do monitoramento da bacia amazônica. “Se compararmos a Bacia do Amazonas a um país, ela seria o sétimo maior do mundo. Por isso, os picos de cheia não ocorrem ao mesmo tempo, e é fundamental avaliar as vazões dos rios”, explicou.

Probabilidade de cheia nas principais cidades

O SGB apresentou previsões detalhadas sobre os níveis dos rios:

Manaus

Rio Negro pode atingir 28,68m (intervalo entre 27,93m e 29,43m)

Probabilidade de inundação (27,50m): 98%

Probabilidade de inundação severa (29m): 30%

Manacapuru

Rio Solimões pode atingir 19,47m (intervalo entre 18,66m e 20,29m)

Probabilidade de inundação (18,20m): 98%

Probabilidade de inundação severa (19,60m): 42%

Itacoatiara

Rio Amazonas pode atingir 14,33m (intervalo entre 13,67m e 14,98m)

Probabilidade de inundação (14m): 76%

Probabilidade de inundação severa (14,20m): 61%

Parintins

Rio Amazonas pode atingir 8,48m (intervalo entre 7,97m e 8,99m)

Probabilidade de inundação (8,43m): 56%

Probabilidade de inundação severa (9,30m): 2%

Previsões climáticas

O pesquisador e meteorologista Renato Senna explicou que o resfriamento do Pacífico e mudanças no Atlântico Equatorial aumentaram as chuvas no primeiro trimestre de 2025. Esse fator favoreceu a recuperação dos rios, que saíram de níveis baixos para estáveis.

Já Leonardo Vergasta, do LABCLIM-UEA, destacou que em abril as chuvas devem ficar acima da média no oeste e sudoeste da Bacia Amazônica. “Emitiremos um alerta de inundação para a bacia do Rio Madeira e os trechos Alto, Médio e Baixo Solimões. No entanto, os níveis não devem superar recordes históricos, como a cheia de 2021”, disse.

Medidas de prevenção

A Defesa Civil reforçou o monitoramento das cheias e implementou medidas preventivas. Segundo o subsecretário Cel. Clóvis Araújo, 28 municípios estão em situação de normalidade, 8 em atenção e 23 em alerta, com foco nos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.

“Expandimos as estações fluviométricas, fortalecemos a capacitação de coordenadores municipais e desenvolvemos sistemas para monitoramento em tempo real. Nosso objetivo é garantir ações preventivas eficazes e respostas rápidas em caso de emergência”, afirmou Araújo.

As previsões continuam sendo atualizadas e novos alertas serão emitidos conforme a evolução do cenário hidrológico.

