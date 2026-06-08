TRÂNSITO

Relatos apontam que a jovem atingiu a sinalização de uma área em obras, perdeu o controle da motocicleta e caiu sob um ônibus da linha 675.

A dinâmica do acidente que causou a morte de Aldenora Ribeiro Maia, de 25 anos, na manhã desta segunda-feira (8), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus, aponta que a jovem tentou desviar de cones instalados em uma área de obra antes de perder o controle da motocicleta.

Conforme relatos colhidos no local, a motociclista seguia pela faixa da esquerda quando encontrou cones e placas de sinalização posicionados na área de intervenção da via. Nesse ponto, ela teria tentado desviar dos obstáculos, o que antecedeu a queda.

Ultrapassagem

O motorista do ônibus da linha 675, que preferiu não se identificar, detalhou a sequência do momento do acidente. “Quando ela pegou a faixa da esquerda para fazer a ultrapassagem. Na verdade, não era uma ultrapassagem, mas sim o acesso pela esquerda, onde normalmente circula o ônibus articulado para chegar às plataformas, havia vários obstáculos na via, como cones e placas, além de sinalização orientando a reduzir a velocidade. Nesse momento, ela bateu em um cone e caiu embaixo do ônibus”, disse.

O motorista afirmou que tentou desviar do impacto. De acordo com ele, a motociclista se deslocou para a direita da via, enquanto a moto seguiu para a esquerda, o que impossibilitou evitar o atropelamento.

“Assim que percebi, puxei o veículo para a direita, justamente para evitar passar por cima dela. Porém, ela caiu para a direita e a moto foi para a esquerda. Quando o ônibus parou, infelizmente já havia passado por cima dela”.

Investigação

Testemunhas presentes no local confirmaram a presença dos cones e a dinâmica do desvio relatada pelo motorista. Aldenora morreu ainda no local. Um familiar informou que ela seguia para o trabalho no momento do acidente.

A Polícia Civil acionou a perícia para apurar as circunstâncias da ocorrência. A investigação vai analisar a sinalização da obra, a disposição dos cones e as condições da via no trecho.

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