Confira as 205 vagas de emprego disponíveis no Sine Manaus nesta terça-feira (1º)

O Sine Manaus oferece 205 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, nesta terça-feira (1º), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessando o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer uma solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos deverão comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem ser munidos de comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta aplicáveis pelo órgão, as quais incluem a legislação de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 44

3 vagas – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, “C” ou “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de local e documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – realizar a aquisição de produtos e serviços; prospectar, negociar e realizar compras externas, garantindo o melhor custo–benefício e qualidade para a empresa; compras em supermercados, fornecedores, mercados, feiras.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na preparação e pintura de superfícies, incluindo a preparação de paredes, aplicação de tintas, revestimentos e texturas, e a realização de acabamentos.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Atendimento ao Cliente com documentação completa;

Atividades – vendemos sem ir a campo, seja dentro do escritório ou em home office, otimizando tempo e alcance.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – planejar rotas de entrega eficientes, levando em consideração as condições de trânsito e as restrições de peso e altura; operar o caminhão antes e após as viagens, verificando itens como óleo, água, pneus, freios e equipamentos de segurança; preencher relatórios de viagem e manter registros precisos de entregas e coletas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar e fiscalizar, a fim de prevenir perdas e proteger o patrimônio da empresa; operar o sistema de CFTV da loja; implementar medidas preventivas para incentivar atividades ilícitas; manter o ambiente de trabalho organizado, recolhendo sacolas e cabides e encaminhando para as áreas designadas; contribuir na abertura e fechamento da loja, supervisionando a coleta de mercadorias, conferência de caixa e realizando rondas nos caminhões para evitar perdas. entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Impeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – manter a limpeza e organização de ambientes; recolher lixo; relatório materiais de limpeza, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Ajudante Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, ter Curso Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros e ter documentação completa;

Atividades – transportar passageiros em massa, garantindo que cheguem ao seu destino com segurança e em determinado horário.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Técnico de Instalação de equipamento de Internet

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade, curso NR-35, disponibilidade para viagens e ter documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – realizar as demandas de instalação de novos clientes; manutenção de clientes que já se encontram na base; realizando os lançamentos de fibra.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar tarefas administrativas, atendimento ao público e suporte a outros.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Promotor de Vendas externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – curso de Informática Básica e ter documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrador de entrada e saída de mercadorias.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com medicamentos e documentação completa;

Atividades – realização de seleção de cadastro de fornecedores, cotações e orçamentos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 5

5 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 125



50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, garantindo a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em turnos, o candidato vai precisar morar em Santa Catarina e da documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado,

atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos. Desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suíno.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – o candidato precisará residir em Chupinguaia (RO) ou ter disponibilidade para mudança; e documentação completa e regularizada para contratação.

Atividades – realizar pesagem de peças de carne utilizando balança, garantindo resultados nas precisão; transportar peças de carne para logística, seguindo as instruções de entrega dentro da área de produção; lavar as peças de carne conforme as normas de higiene e segurança alimentar; auxilia na linha de produção durante o processo de desossa e cortes de carne, garantindo qualidade e eficiência de trabalho.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 30

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de solda e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acabamento de peças em processo produtivo.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamentos e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de si mesmo, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de RH

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses de Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – apoiar o recrutamento, manter registros de funcionários, coletar informações de RH, auxiliar em treinamentos e resolver questões do departamento pessoal e de recursos humanos, documentos de pessoal.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador–reparador de equipamentos de transmissão em telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio (carro) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar a instalação e as peças de equipamentos de transmissão em telefonia, interpretando ordem de serviço e documentação técnica de projetos, para selecionar materiais, ferramentas e equipamentos; instalar equipamentos de transmissão.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Transporte Coletivos Passageiros, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alternador, motor de partida e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – reparação e instalação de sistemas elétricos de veículos automotivos.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Sul ou Centro-Oeste e (dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em balsas, caminhões e instalações portuárias; embarque e desembarque de mercadorias; amarrar e desamarrar mercadorias.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, acomodar e atender os clientes com cortesia; manter a organização do ambiente de trabalho; gerenciamento de pedidos de clientes; realizar tarefas da área conforme necessário.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência com cortes de carne, temperos e técnicas de preparo (com dispensa militar);

Atividades – planejadas como quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em Careiro Várzea e disponibilidade de horário;

Atividades – gerenciamento do estoque de ingredientes e produtos, gerenciamento de equipe e realização de atividades relacionadas à função.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo em gastronomia ou áreas correlatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – preparar pratos e receitas; desenvolvimento de novos produtos; gestão de equipes.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos usados na produção de alimentos: Realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e máquinas usadas na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento na área de Faturamento, ICMS, Voltados para Impostos Federais, Estaduais e Municipais;

Atividades – atuar na rotina de escritório específico para tributação, classificação tributária, entrada e saída de mercadorias, emissão de NFe, conhecimento solicitado na função; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o padeiro oficial nas atividades de produção de pães e confeitaria em geral e descrições do trigo bem como toda a rotina de preparação da atividade.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o padeiro oficial nas atividades de produção de pães e confeitaria em geral e descrições do trigo bem como toda a rotina de preparação da atividade.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e apresentar pratos, além de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – um borracheiro socorrista presta socorro a veículos, além de outras atividades como montagem e desmontagem de pneus, reparo de câmaras de ar, e realização de balanceamento de rodas.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Splitões, Self’s, Fancoil, Fancoletes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar–condicionado.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 1

1 vaga – Oficial de Serviços Gerais I – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higiene e limpeza dos equipamentos e demais materiais utilizados, separar materiais para descarte, lavar louças, coletar resíduos e demais funções.

Disponível até 01/04/2025 ou encerramento da vaga.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱