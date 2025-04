VÍDEO: Avião da Latam com 107 passageiros sai da pista durante o pouso em SC

Na noite desta segunda-feira (31), um avião da Latam com 107 passageiros e 5 tripulantes ultrapassou os limites da pista ao pousar no Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, e parou no gramado. A aeronave havia decolado de Guarulhos, em São Paulo.

Passageiros em Segurança e Equipes Mobilizadas

Segundo a Latam, todos os ocupantes foram desembarcados em segurança. No momento do pouso, chovia na região. A Voe Xap, concessionária do aeroporto, acionou imediatamente uma equipe para prestar assistência e liberar a pista o mais rápido possível. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para auxiliar na ocorrência.

Cancelamento de Voo e Investigações

Em consequência do incidente, a Latam cancelou o voo LA3277, que faria o trajeto de volta para São Paulo usando a mesma aeronave. A companhia aérea informou que está prestando suporte aos passageiros e aguarda a apuração das causas do ocorrido.

VEJA VÍDEO

