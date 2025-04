Escola Pública de Trânsito oferece 405 vagas para cursos gratuitos

Aulas do curso gratuitos do Detran-AM serão em três turnos e aos sábados

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), está com inscrições abertas para cursos gratuitos ao longo de abril. São 405 vagas divididas nos turnos matutino, vespertino e noturno, além de aulas aos sábados.

Os cursos disponíveis são: Atualização e Especialização para Instrutor de Trânsito, Atualização de CNH, Direção Defensiva, Especialização para Mototaxista, Treinamento Prático para Mototaxista – Módulo III, Atualização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro, Atualização e Especialização para Condutor de Transporte Escolar, Atualização e Especialização para Condutor de Veículo de Emergência, além de Reciclagem de Condutor Infrator.

Seguindo o cronograma do Eptran, no dia 9 deste mês, inicia o curso de Atualização de CNH (50 vagas), no turno matutino. Ainda pela manhã, no dia 22 inicia o curso de Especialização para Mototaxista (50 vagas), dia 24 inicia o Treinamento Prático para Mototaxista – Módulo III (15 vagas).

Encerrando os cursos ministrados pela manhã, os cursos de Atualização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro, Condutor de Transporte Escolar e Condutor de Veículo de Emergência, iniciam no dia 28 de abril, pela manhã, com 10 vagas cada.

No turno vespertino, no dia 8, o curso de Direção Defensiva (50 vagas) inicia. Já no dia 14 também de abril, começa a especialização para Condutor de Transporte Escolar (30 vagas), além também, a segunda turma de Atualização de CNH (50 vagas), começando no dia 28, pela tarde.

À noite, no dia 7 de abril, inicia o curso de Reciclagem de Condutor Infrator (20 vagas), e dia 14 principia o curso de especialização para Condutor de Veículo de Emergência (30 vagas). No dia 22, os cursos de Atualização e Especialização para Instrutor de Trânsito dão início, com 50 e 30 vagas, respectivamente.

Para se inscrever no curso da Direção Defensiva, os interessados deverão comparecer presencialmente na secretaria da Escola Pública de Trânsito, localizada no posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os específicos nos outros cursos podem ir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM. Para obter outras informações sobre a documentação necessária, basta entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

*Com informações da assessoria

