‘Dia do Respeito’: entidade cria ação em prol de luta por inclusão

Em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo e ao Dia Mundial da Síndrome de Down, Sinepe-AM conta com uma programação educativa no dia 1º de abril

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), dá espaço, neste dia 1º, ao “Dia do Respeito”, com uma programação educativa em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado anualmente no dia 02 de abril, e ao Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março.

Diretora de Academias e Esportes do Sinepe-AM e também diretora do Centro Educacional Shirley Amaral (Cenedsa) – responsável por um trabalho inovador com crianças com limitações –, a professora de educação física Shirley Amaral comenta que o “Dia do Respeito” foi criado pelo órgão representativo dos estabelecimentos de ensino privado do estado do Amazonas para refletir sobre a educação inclusiva.

“Nossa proposta é chamar a atenção para a inclusão com responsabilidade. Durante o ‘Dia do Respeito’, contaremos com uma programação que envolve café da manhã, equoterapia e atividades motoras. É um dia alusivo a pessoas com Síndrome de Down e Autismo. É um dia para refletir sobre inclusão, sempre respeitando as singularidades de cada indivíduo”, pontua.

A ação é voltada para famílias das instituições de ensino vinculadas à entidade e acontece no Haras, Centro de Treinamento São José, localizado no Ramal Baiano 1, Tarumã Açu. De acordo com Shirley, uma das principais bandeiras do Sindicato se refere a orientar as escolas para que entendam o processo educacional da pessoa com deficiência.

“Nosso propósito é transformar a gestão escolar e a prática educativa, tendo a inclusão como item essencial para a construção de uma sociedade mais justa”, enfatiza.

Atuação

Presidido pela bacharel em Ciências Contábeis e especialista em Gestão Empresarial Elaine Saldanha, o Sinepe-AM desenvolve uma série de ações voltadas às pessoas com deficiência, a exemplo dos Jogos e Atividades Motoras Inclusivas (Jamis-AM), promovido pelo Centro Educacional Shirley Amaral (Cenedsa) com o apoio da entidade, cuja nova edição acontece em agosto.

Em janeiro, o sindicato também fez questão de selar uma parceria com o Cenedsa para oferecer serviços de supervisão e treinamento para professores e educadores associados, por meio do Programa de Atendimento Alternativo (PAA Escola), com descontos especiais.

“A ideia é apresentar metodologias inovadoras e atualizadas, proporcionando uma melhor compreensão e desenvolvendo estratégias eficazes para promover a inclusão e o suporte necessário dentro do processo de educação e aprendizado”, pontua Elaine.

Além disso, a entidade mantém representatividade nos Conselhos Estadual e Municipal de Educação, participando de debates e plenárias itinerantes com intuito de acompanhar as estratégias para o acesso, permanência e aprendizado dos estudantes com deficiência.

“Todas as iniciativas do Sindicato buscam fortalecer a promoção da diversidade e equidade nas escolas. Vamos juntos promover inclusão, empatia e respeito, construindo uma sociedade mais justa e acolhedora para todos”, conclui a presidente.

*Com informações da assessoria

