David Almeida acompanha logística e qualidade da merenda escolar

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta terça-feira (1º), a subsecretaria de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Flores, Zona Centro-Sul, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade da alimentação escolar ao acompanhar de perto o processo de armazenamento, logística e distribuição da merenda.

A inspeção contou com a presença do secretário municipal de Educação, Júnior Mar, e do subsecretário de Infraestrutura e Logística, Radyr Junior.

Qualidade

Durante a visita, o chefe do Executivo municipal verificou a qualidade dos alimentos perecíveis e não perecíveis que compõem a merenda escolar, além de acompanhar o fluxo de distribuição dos insumos para as escolas da rede municipal.

“Estou na subsecretaria de Infraestrutura e Logística da Semed, onde nós recebemos os materiais. Hoje, estou verificando os produtos da merenda escolar, tanto os itens de estiva quanto os alimentos oriundos da agricultura familiar. Todo esse material será distribuído nos próximos dias e, até quinta-feira, o depósito estará bem esvaziado, garantindo que os alimentos cheguem às escolas municipais. Seguimos à risca as recomendações do Ministério da Educação e até ampliamos esses padrões para oferecer uma merenda de ainda mais qualidade. Aqui, temos uma diversidade de proteínas, como carne, peixe e frango, tudo para garantir que nossas crianças estejam bem alimentadas e possam ter um melhor rendimento escolar”, destacou o prefeito David Almeida.

Como uma das primeiras ações à frente da Secretaria de Educação, Júnior Mar acompanhou a vistoria ao depósito de merenda e destacou os desafios da nova função. “Enquanto subsecretário, sempre estive presente nas escolas e no abastecimento escolar, mas, como secretário, essa visão se fortalece ainda mais. Antes, observava a necessidade e apenas fazia pedidos, mas agora a realidade é outra: precisamos encontrar os caminhos para garantir o fornecimento contínuo e de qualidade. Essa é uma responsabilidade muito grande e um privilégio maior ainda, mas tenho certeza de que darei o meu melhor para que nunca falte uma boa alimentação para as nossas crianças”, afirmou o secretário Júnior Mar.

Alimentação

A merenda escolar da rede municipal segue rigorosos padrões nutricionais e é reabastecida semanalmente. O processo de aquisição acontece mês a mês, garantindo que os alimentos cheguem sempre frescos às escolas.

A gestão municipal também tem investido na regionalização da merenda, incorporando produtos da agricultura familiar local, como jerimum, pitaya e pimenta-de-cheiro, valorizando os produtores da região e fomentando a economia local. Além disso, a Prefeitura de Manaus complementa os recursos recebidos para merenda escolar com investimento próprio, garantindo uma alimentação de qualidade acima da média nacional.

Com esse acompanhamento contínuo, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso em oferecer uma merenda escolar nutritiva e de excelência, contribuindo diretamente para o desenvolvimento e o aprendizado das crianças da rede municipal.

