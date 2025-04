Funcionário é preso suspeito de matar patrão em barbearia

O funcionário Matheus Fonseca de Almeida foi preso nesta terça-feira (1º), em Duque de Caxias (RJ), por suspeita de homicídio contra o patrão.

A investigação aponta que o suspeito trabalhava para Geraldo de Souza Costa, dono de barbearias, na unidade de Madureira, Zona Norte do Rio. Em dezembro de 2024, o homem teria amarrado, torturado e matado Geraldo, dentro do estabelecimento. Logo após, teria ateado fogo no corpo da vítima e na barbearia.

Do local, foram levados pertences da vítima e as imagens de câmeras de segurança. Para a polícia, Matheus planejou e executou o crime, que é investigado como latrocínio e ocultação de cadáver.

(*) Com informações do Tupi FM

