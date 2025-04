Manaus tem alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira

Defesa Civil prevê chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana, com possibilidade de impactos em diversos municípios da área.

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta na manhã desta quarta-feira (2) para a possibilidade de chuva moderada a forte na Região Metropolitana de Manaus.

O aviso tem como base imagens do radar meteorológico do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que indicam áreas de instabilidade sobre a região.

Atualmente, conforme a Defesa Civil, a forte chuva, além de Manaus, atinge os municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea e Autazes, com potencial de evolução para Iranduba, Manacapuru, Manaquiri e Novo Airão.

A previsão para Manaus indica mínima de 23°C e máxima de 31°C nesta quarta-feira, com períodos de chuva e alta umidade do ar

A análise do radar meteorológico do Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico (Sipam Hidro) aponta o risco de acumulado significativo de chuva, aumentando a possibilidade de deslizamentos, enxurradas e alagamentos.

• Observação: 02/04/2025 – 06h10

• Alerta aberto: 02/04/2025 – 06h30

• Válido até: 02/04/2025 – 12h00

A Defesa Civil recomenda que a população fique atenta a possíveis alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas consideradas de risco. Em caso de emergência, os moradores devem acionar os serviços de atendimento disponíveis.

Chuvas intensas em Manaus

Manaus tem enfrentado chuvas intensas nos últimos meses, com volumes significativos e impactos variados. Em 5 de março de 2025, a estação pluviométrica de Santa Luzia registrou 152 mm de chuva em 24 horas, quase metade do esperado para todo o mês de março.

Em 8 de março, a forte precipitação causou deslizamentos de terra no bairro Aparecida e o desabamento de parte de um muro no Mauazinho, ambos na zona Leste. Esses eventos geraram preocupação entre os moradores.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas amarelos e laranjas durante março, destacando riscos de chuvas intensas com potencial para alagamentos, queda de árvores e danos à infraestrutura.

Além disso, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) emitiu o 1º Alerta de Cheias do Amazonas 2025, prevendo que o Rio Negro em Manaus pode atingir aproximadamente 28,68 metros, com 98% de chance de ultrapassar a cota de inundação de 27,50 metros.

Esses eventos ressaltam a necessidade de medidas de adaptação e planejamento urbano para mitigar os impactos das chuvas intensas em Manaus.

