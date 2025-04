Vilma é eliminada do BBB 25 e se despede emocionada: ‘Estou revigorada’

Vilma é a décima quarta eliminada do BBB 25

Vilma deixou o Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (1), tornando-se a 14ª eliminada da edição com 58,91% dos votos. Com sua saída, Diego Hypolito e Vinícius garantiram vaga no Top 10 da temporada e seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Na despedida, Vilma recebeu abraços dos colegas e agradeceu a homenagem de Tadeu Schmidt em seu discurso de eliminação. “Eu vou encontrar os meus amores agora”, disse emocionada.

A estudante de nutrição entrou no reality ao lado do filho, Diogo Almeida, eliminado na oitava berlinda. Durante o jogo, integrou o grupo Fantástico, formado por Maike, Renata, João Pedro, João Gabriel e Eva, que saiu na última eliminação.

Antes de deixar a casa, Vilma aconselhou Maike, desejou sorte aos colegas e fez um breve discurso:

“Foi um prazer viver esse momento com vocês. Eu não imaginava que tinha essa força. Estou revigorada, feliz. Fiquem com Deus. Boa sorte!”

A eliminação abalou os participantes. Vinícius chorou e recebeu o apoio dos irmãos gêmeos, enquanto Diego se ajoelhou no gramado e agradeceu a Deus. Delma tentou consolar o baiano, que desabafou: “Eu sei do meu coração. Eu não ia magoar ninguém aqui dentro”.

