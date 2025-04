Eleitores no AM têm até 19 de maio para regularizar título eleitoral

No Amazonas, mais de 75 mil eleitores estão com pendências na Justiça Eleitoral e precisam regularizar a situação até 19 de maio deste ano. Segundo a legislação, quem não votou, não justificou a ausência e não pagou a multa nas três últimas eleições consecutivas pode ter o título cancelado.

Como consultar a situação eleitoral

A regularidade do título eleitoral deve ser verificada apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral:

Autoatendimento Eleitoral (portais do TSE e dos TREs)

(portais do TSE e dos TREs) Aplicativo e-Título

Cartório eleitoral, de forma presencial

Para regularizar, o eleitor deve agendar o atendimento no site www.tre-am.jus.br, na opção “Atendimento presencial”, e comparecer na data e horário escolhidos.

TRE-AM alerta para prazo de regularização

O coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor (Cate) do TRE-AM, Efraim Felix, reforça a importância da regularização:

“São mais de 75 mil pessoas precisando regularizar sua situação. É a hora de verificar se você está entre elas e tomar as providências necessárias”, reitera Efraim.

Ele destaca que manter a situação eleitoral regular é essencial para o exercício da cidadania:

“Estar em dia com a Justiça Eleitoral não é apenas uma obrigação, mas também um direito que garante a participação ativa na democracia”, destaca o coordenador.

O que acontece com quem não regularizar o título?

A regularização do título eleitoral é obrigatória para diversas situações. Quem não estiver em dia pode enfrentar restrições, como:

Impedimento para se inscrever e tomar posse em concursos públicos

Dificuldade para renovar matrícula em instituições de ensino oficiais

Impossibilidade de participar de licitações e concorrências públicas

Restrições para emissão de documentos, como passaporte e carteira de identidade

TRE-AM lança campanha “Cate Responde”

Para esclarecer dúvidas sobre a regularização eleitoral, o TRE-AM lançou a campanha “Cate Responde” no Instagram @treamazonas. Durante 30 dias, o perfil publicará conteúdos no formato de perguntas e respostas, com linguagem acessível.

O coordenador Efraim Felix será o porta-voz da iniciativa, explicando prazos, documentos necessários e outras informações importantes. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas nos comentários das postagens.

