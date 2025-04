Apostas esportivas crescem 41% com novas tendências em 2025

Levantamento revela mudança no perfil do apostador e aponta o avanço dos eSports, jogos de cassino ao vivo

O comportamento dos apostadores brasileiros sofreu alterações significativas nos últimos doze meses, segundo levantamento da Fulltrader Sports, empresa especializada no desenvolvimento de softwares SaaS para trade esportivo. A análise, conduzida por Ricardo Santos, cientista de dados e fundador, revela um cenário em que os apostadores priorizam modalidades alternativas, jogos mais dinâmicos e decisões baseadas em dados estatísticos.

“Ao longo de 2024, identificamos uma migração consistente do interesse por grandes ligas tradicionais para opções mais rápidas, imersivas e acessíveis, como os eSports e os jogos de cassino ao vivo”, afirma Santos.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, as apostas em jogos como Counter-Strike e League of Legends cresceram 34% na base analisada pela Fulltrader. Já os jogos de cassino com dealers ao vivo tiveram alta de 27%, refletindo a demanda por experiências mais sensoriais e em tempo real.

Outro dado que chama atenção é a ascensão das chamadas micro bets – apostas em eventos de curtíssima duração, como escanteios, laterais e faltas dentro de uma partida. Esse modelo cresceu 41% em 2024, sinalizando a preferência do usuário por resultados quase instantâneos.

“É um reflexo da cultura da recompensa rápida. Os apostadores querem emoções frequentes, e o mercado está respondendo a isso com produtos cada vez mais segmentados”, diz o especialista.

A análise estatística da Fulltrader aponta também um comportamento mais técnico por parte dos usuários. A consulta de dados de desempenho, gráficos e probabilidades antes de realizar uma aposta aumentou 22% no último ano. “O apostador brasileiro está mais racional. Não se trata apenas de torcer, mas de entender padrões, probabilidades e contextos de jogo”, explica Santos.

Estudos recentes da Fundação Getulio Vargas (FGV) indicam que o consumidor digital tem buscado atividades que mesclam entretenimento e potencial de retorno financeiro. A expectativa de crescimento do setor de entretenimento digital no Brasil, segundo o Boletim Focus do Banco Central, é de 6,2% em 2025 — taxa superior à média dos serviços. Esse cenário favorece diretamente o mercado de apostas esportivas, especialmente com a regulamentação do setor em fase final de implantação.

Para Ricardo Santos, compreender essas novas tendências é essencial para os apostadores que desejam melhorar o desempenho e reduzir riscos.

“As ferramentas de análise estão à disposição. Quem sabe utilizá-las transforma a aposta em uma atividade estratégica, e não apenas impulsiva”, afirma.

A Fulltrader projeta que 2025 será um ano de consolidação dessas mudanças, com maior uso de inteligência artificial para projeções e um público cada vez mais educado digitalmente. Nesse novo contexto, a informação será o diferencial entre o lucro e a perda.

*Com informações da assessoria

