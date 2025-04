IA mais humanizada e veloz é criada na Amazônia

A comunicação entre empresas e clientes está prestes a dar um salto gigantesco. A STEC, empresa amazônica de tecnologia especializada em inteligência artificial, aprimorou o Merlin, um sistema de IA avançado que está transformando o atendimento digital.

Lançada em 2023, o Merlin ganhou mais poder de raciocínio profundo e está mais humanizada. Saltando na frente dos outros copilotos disponíveis no mercado, o Merlin chega para oferecer conversas naturais, rápidas e extremamente eficientes.

Segundo Lucas Simões, o nome por trás do lançamento de IAs na Amazônia e CEO da STEC, o Merlin tem capacidade, atualmente, de atender a perfis diferentes, ele consegue atender a comandos que exigem velocidade na resposta, mas também possui capacidade de raciocinar, atendendo a demandas que exigem mais pesquisa.

“O Merlin está mais humanizado. Ele pode mandar mais de uma mensagem em sequência. Isso é uma inovação, já que nenhuma outra empresa de IA tem”.

Outra novidade são as duas novas infraestruturas disponíveis: uma utilizando IAs de raciocínio profundo e um modo turbo, que consegue dar uma resposta em seis segundos, o que é uma vantagem para vendas”, ressaltou o especialista, focando em uma das vocações do Merlin, o varejo.

Para empresas comerciais que têm como braço importante da sua jornada de vendas o atendimento, o Merlin vem sendo o copiloto que mais ganha espaço no mercado, estando embarcado em mais de 50 operações só no Amazonas.

“O Merlin 2.0 é inédito. Alguns membros do time perguntaram se era realmente possível fazermos isso. E fizemos. Essa nova versão leva a experiência do cliente a um nível jamais visto. Imagina uma IA sozinha poder guiar um cliente visualmente através de fotos do produto, invés de respondê-lo apenas com texto”, avaliou Lucas Simões.

Diferencial

Diferente dos bots comuns, o Merlin é uma IA treinável e altamente responsiva, capaz de interagir em tempo real e aprender com cada conversa. Ele não apenas responde, mas também registra leads, analisa dados de interação e se adapta ao estilo de comunicação do usuário.

Segundo Lucas Simões, a tecnologia do Merlin foi desenvolvida para elevar o nível das interações automatizadas.

“Com ele, as empresas terão um assistente realmente inteligente, que entende o cliente, responde de forma natural e ainda analisa as informações para gerar insights valiosos.”

Além da tecnologia de ponta, um dos diferenciais do Merlin 2.0 é sua acessibilidade. A ferramenta terá um custo de apenas R$0,25 por requisição, com limites ajustáveis para diferentes demandas. Isso significa que pequenos negócios e grandes corporações poderão aproveitar seus benefícios sem pesar no orçamento.

“Os chatbots como conhecemos vão mudar radicalmente. O Merlin 2.0 permite que empresas de qualquer porte ofereçam um atendimento mais eficiente, ágil e personalizado. Isso vai transformar a forma como o consumidor interage com as marcas”, afirma Simões. “Temos uma galeria com mais de 1150 templates para qualquer um que queira criar sua IA em mais de 70 segmentos de atuação diferentes”, revelou.

75% das empresas usam IA no Brasil

A expansão global das ferramentas e soluções criadas pela STEC no mercado acompanha uma tendência global. A inteligência artificial vem sendo aplicada cada vez mais como assistente de tarefas, inclusive das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras.

Prova disso é que 75,86% dos empreendedores no país são usuários desta tecnologia no seu dia-a-dia durante o trabalho. Os dados são de uma pesquisa da Zoox Smart Data, que consultou 22.910 pessoas.

Ainda segundo o estudo, 47,77% dos pesquisados fazem uso da IA na parte de atendimento aos clientes. Para 26,62% a ferramenta contribui na parte de criação de conteúdo para redes sociais, outros 16,05% afirmaram utilizar em pagamentos e 9,56% para prospecção de negócios.

Os dados também mostraram que para 79,22% dos empresários, o uso da IA contribuiu na economia de tempo e dinheiro no negócio. Por esse motivo, 84,41% deles afirmam que indicariam o uso das ferramentas de IA para outros empreendedores.

Olhando para as dores do mercado, a STEC amplia sua carteira de soluções inteligentes, com outras IAs, como o Advia (ferramenta para o setor jurídico), o Ária 1 (voltado para pesquisas e jornalismo), o Frames (apresentações e conteúdo visual), o Drive (armazenamento em nuvem), o Saturn (ferramenta para desenvolvedores criarem sua IA), entre outras soluções. “A equipe da Stec cria ou aperfeiçoa inteligências artificiais todos os dias. É o que fazemos”, declara Lucas Simões.

Mais sobre a STEC

Fundada em Manaus, a STEC se diferencia por desenvolver soluções tecnológicas inovadoras dentro da Amazônia. Sob a liderança de Lucas Simões, a empresa vem ganhando espaço ao oferecer produtos acessíveis e eficientes para diversos segmentos do mercado.

Os números confirmam esse crescimento: nos últimos 30 dias, a STEC processou mais de 65877 milhões de tokens e 81 mil mensagens processadas, refletindo o impacto de suas soluções. A empresa já atende 58 companhias e mantém parceria com veículos de imprensa, demonstrando sua influência crescente.

Lucas Simões destaca que o objetivo da STEC vai além da inovação: “Queremos mostrar que a Amazônia pode ser um polo tecnológico de destaque, com soluções competitivas e adaptadas às necessidades do mercado. O Merlin é um passo importante nessa jornada.”

(*) Com informações da assessoria

