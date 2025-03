Hemoam passa a usar Inteligência Artificial para diagnóstico de doenças

Um dos grandes destaques dessa inovação é no Laboratório de Citogenética, com o exame do cariótipo Banda G por IA.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) inaugurou um novo momento no seu Departamento de Análises Clínicas, passando a realizar exames com o auxílio da Inteligência Artificial (IA).

Um dos grandes destaques dessa inovação é no Laboratório de Citogenética, com o exame do cariótipo Banda G por IA. O Hemoam foi o primeiro hospital público do país a utilizar o equipamento GenAsis, usado na Fundação desde meados de 2024.

No laboratório de hematologia, o Hemoam agora conta com o equipamento CellaVision DM9600, um Analisador Digital de Morfologia Celular que automatiza a leitura de lâminas de hemograma, inédito na rede pública da região Norte.

Outra novidade é o Citômetro de Fluxo, usado no diagnóstico e classificação dos tipos de leucemias e outras doenças hematológicas. De 25 a 27 de março, técnicos do laboratório de marcadores celulares passam por treinamento para utilização do novo equipamento.

Os equipamentos trazem modernização, agilidade, precisão e segurança aos diagnósticos, além de destacarem o pioneirismo do Hemoam na rede pública do país.

