Operação ‘Torre’ combate ‘tribunal do crime’ no Amazonas e prende membros de facção

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM) deflagrou, entre os dias 1 e 2 de abril, a 3ª fase da Operação Torre, que investiga a atuação do chamado “tribunal do crime” no estado. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

Estrutura criminosa

As investigações apontam que uma facção criminosa mantém um sistema de julgamento interno, no qual aplica punições a indivíduos. Além disso, a facção oferece um “seguro” para quem transporta ou comercializa drogas, garantindo apoio logístico e segurança para manter a lealdade e a continuidade das atividades ilegais.

Ação conjunta

A operação foi realizada em cooperação entre diversos órgãos de segurança pública. A FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil e Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. O objetivo da força-tarefa é integrar esforços no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.

