Feira de empregabilidade em Manaus conecta PCDs a vagas e capacitação

Justiça do Trabalho organiza evento em Manaus para ampliar a inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência

No Amazonas, 253 mil pessoas possuem deficiência, mas apenas 34% delas, com 25 anos ou mais, estão empregadas, segundo o IBGE. Para mudar essa realidade, a Justiça do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará, entre 25 e 30 de abril, a 1ª Feira de Empregabilidade e Capacitação – Conexão Inclusiva. O evento será gratuito e conectará empresas a profissionais com deficiência, além de oferecer oficinas, recrutamento e serviços essenciais.

As inscrições estão abertas no link: www.even3.com.br/conexao-inclusiva.

A feira tem o apoio do programa Mais Acesso, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT). De acordo com a juíza do trabalho Carla Nobre, auxiliar da presidência do TRT-11 no biênio 2024/2026, a iniciativa visa “criar uma conexão entre empresas do Amazonas e pessoas com deficiência, permitindo que essa interação aconteça dentro do Tribunal, com o suporte da Justiça do Trabalho”.

Programação inclui recrutamento, oficinas e emissão de documentos

O evento terá atividades presenciais e online.

25 de abril – Atividades presenciais

• Mesa de abertura com autoridades;

• Simulação de entrevistas acessíveis;

• Workshops práticos e oficinas de empreendedorismo;

• Rodada de recrutamento presencial;

• Emissão de documentos, como:

• Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CPTEA);

• Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD);

• Carteira de Identidade Nacional (CIN).

28 a 30 de abril – Atividades online

• Inclusão no mercado de trabalho;

• Inteligência artificial para currículos;

• Técnicas de oratória;

• Painéis interativos;

• Rodadas de recrutamento e consultoria de carreira.

O evento será encerrado com o lançamento do edital do Selo Empresa Inclusiva, premiando empresas que promovem a inclusão, além de sorteio de brindes.

Plataforma digital auxiliará PCDs no mercado de trabalho

No dia 22 de abril, será lançada a plataforma digital “Mais Acesso Conecta” (www.maisacessoconecta.com.br), desenvolvida em parceria com a UEA, TRT-11 e MPT.

O site permitirá que empresas cadastrem vagas gratuitas para PCDs, enquanto candidatos poderão criar perfis, adicionar currículos e se candidatar diretamente. A ferramenta contará com:

• Acompanhamento de vagas;

• Envio de notificações;

• Geração de relatórios.

A partir de setembro de 2025, a plataforma também disponibilizará cursos de capacitação online.

A feira Conexão Inclusiva promete ser um marco na inclusão de PCDs no Amazonas, promovendo oportunidades reais de emprego e qualificação profissional.

(*) Com informações da assessoria

