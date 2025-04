Sobretaxação dos EUA e a oportunidade para o Brasil

A decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa de 10% sobre produtos brasileiros pode, paradoxalmente, abrir portas para o Brasil fortalecer sua presença no comércio global. Como destacou o economista Adalmir Marquetti, da PUC-RS, a chave está na diversificação de parcerias e na aceleração de acordos estratégicos, como o Mercosul–União Europeia.

Respostas

A medida protecionista de Donald Trump exige uma resposta inteligente. Retaliações pontuais podem ser necessárias, mas o foco principal deve ser a expansão comercial com outras potências. A recente viagem do presidente Lula ao Japão e ao Vietnã sinaliza um caminho promissor: fortalecer lares com economias dinâmicas e em crescimento.

O acordo Mercosul–UE é peça fundamental nessa estratégia. Além de equilibrar a balança comercial, ele pode reduzir o déficit brasileiro em serviços, setor no qual o país ainda é altamente dependente de importações. A Europa, por sua vez, busca acesso a mercados agrícolas e industriais, o que cria uma relação de benefício mútuo.

Outro aspecto importante é a necessidade de o Brasil avançar na exportação de produtos com maior valor agregado. A China já aumentou suas compras de commodities brasileiras, mas é hora de ir além. O país tem capacidade industrial para conquistar mercados em setores como tecnologia, autopeças e bens manufaturados, reduzindo a dependência de matérias-primas.

Preechimento de espaços

Enquanto os EUA enfrentam retaliações globais, o Brasil pode ocupar espaços deixados por outros exportadores. A crise gerada pelas tarifas americanas não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas como uma chance de reposicionamento. Para isso, é essencial que o governo e o setor privado atuem em sintonia, investindo em competitividade e inovação.

O momento exige pragmatismo e visão de longo prazo. Se o Brasil souber negociar, a sobretaxa imposta por Trump poderá marcar o início de uma nova fase em sua inserção internacional – menos dependente de um único parceiro e mais diversificada, com ganhos reais para a economia nacional.

Leia mais: Brasil: Oportunidade nas próximas eleições

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱