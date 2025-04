Angelina Jolie encontra cacique na região do Xingu

A atriz Angelina Jolie, 49, visitou o Brasil nesta quarta-feira (2), onde esteva na aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, na região do Xingu no Mato Grosso. Na ocasião, encontrou o cacique Raoni, líder do povo Kayapó e maior liderança indígena do país.

Angelina Jolie presenciou a conexão entre os indígenas e a floresta e apareceu em diversos registros, compartilhados pelo Instituto Raoni nas redes sociais. A atriz e ativista humanitária conversou com a coordenadora executiva, Mayalu Txucarramãe, sobre assuntos que envolvem a comunidade e a cultura indígena.

“Nossa luta pela proteção do nosso território e cultura é diária e ficamos felizes em saber que cada vez mais pessoas se juntem a nós nessa luta”, declarou o Instituto.

Angelina Jolie passou a se dedicar a um conjunto mais amplo de questões humanitárias e de direitos humanos após deixar de ser embaixadora das Nações Unidas, em 2022.

O cacique Raoni ganhou notoriedade internacional no fim da década de 1980 após conhecer o músico britânico Sting, que iniciou uma série de viagens pela Amazônia. A amizade os levou à criação da Rainforest Foundation, entidade que atua na proteção da floresta e de seus povos tradicionais.

(*) Com informações da CNN Brasil

